La hora de la máscara: Fermín vuelve a entrenar con el Barça

El FC Barcelona sigue pasando página tras el golpe europeo y ya tiene la mente puesta en LaLiga. El equipo de Hansi Flick completó este domingo una nueva sesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con trabajo sobre el césped del campo Tito Vilanova y una novedad destacada: el regreso de Fermín López al grupo.

El centrocampista volvió a ejercitarse con normalidad apenas unos días después del duro golpe sufrido en la cara en el Metropolitano, en la vuelta de cuartos de Champions ante el Atlético. Lo hizo con una máscara protectora por precaución.

Cabe recordar que Fermín no participó en la primera sesión del sábado tras los días de descanso concedidos por el cuerpo técnico. El golpe con Juan Musso le provocó varios cortes en el rostro y obligó a una primera sutura de urgencia durante el partido. Posteriormente, ya en Barcelona, los servicios médicos revisaron la zona y ajustaron la herida para asegurar una correcta cicatrización.

Fermín, junto a Pedri, Ferran, Kounde y Eric en la última sesión del Barça / FCB

Pese a lo aparatoso del incidente, las sensaciones son positivas. El jugador está disponible y, salvo contratiempo, entrará en los planes de Flick para el duelo del miércoles ante el Celta en el Spotify Camp Nou. Eso sí, deberá seguir con protección en la zona que también cubre el corte en la frente que sufrió en las horas previas al duelo de ida de cuartos contra los colchoneros.

Temporada de enmascarados

Fermín es el tercer jugador de la plantilla del FC Barcelona que tendrá que jugar con protección en la cara en lo que llevamos de temporada. El primero fue Eric Garcia, que sufrió un fractura en la nariz en el duelo de Champions League ante el Brujas en el empate de los culés en Bélgica a principios de noviembre.

Eric Garcia, en un partido con la máscara / EFE

Desde entonces, el de Martorell estuvo tres meses compitiendo con una máscara de la que finalmente se deshizo el 3 de febrero en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete.

Pero Eric no fue el único. También Robert Lewandowski tuvo que 'pasar por el aro' y tirar de la protección, en su caso por sufrir una fractura en la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal en Liga que le hizo perderse la vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid en el intento de remontada del Barça.

Al polaco, que reapareció una semana después ante el Athletic, se le vio incómodo por la falta de visión periférica, pero jugó con la máscara durante un mes, hasta después del parón de selecciones, cuando pudo liberarse en el Metropolitano en el duelo que empezó a encarar el título liguero culé con gol suyo sobre la bocina.

Marc Bernal sigue al margen

En el capítulo de lesionados, Marc Bernal continuó trabajando al margen del grupo y sin incorporarse todavía a la dinámica de los de Flick. El joven centrocampista, que no pudo llegar a tiempo al partido ante el Atlético pese a formar parte de la convocatoria final para el duelo en el Metropolitano, sigue recuperándose de la lesión de tobillo.

Los plazos iniciales hablaban de unos diez días de recuperación, pero el proceso se ha alargado ligeramente y el club mantiene una línea clara: cero riesgos. Con el calendario ya sin la exigencia europea y LaLiga encarada, el cuerpo técnico apuesta por una recuperación completa y sin prisas.

Para paliar su baja, así como las de Raphinha y Christensen, Flick tiró de la cantera en la última sesión y dio la alternativa a Emilio, del filial, así como a los juveniles Onstein, Nico Marcipar y Adrià Muñoz.