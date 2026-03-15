¿Cuándo y a qué hora juega el Barcelona su próximo partido contra el Newcastle en Champions? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona ha superado con nota el peligroso trámite en LaLiga EA Sports contra el Sevilla FC. A pesar de encontrarse en mitad de una eliminatoria clave de octavos de final de la Champions League, el equipo azulgrana primero debía recibir al conjunto hispalense en el Spotify Camp Nou, algo que podría haber descentrado a un grupo de jugadores que sienten una especie de deuda moral con la competición europea.

A pesar de ello, al equipo de Hansi Flick no le tembló el pulso para superar a su rival andaluz amparados por un gran Raphinha que puso tierra de por medio en la primera mitad con un doblete desde el punto de penalti. Una vez superado el partido de Liga, donde el líder se distancia a cuatro puntos al Real Madrid, los azulgranas ponen toda su atención en la Champions League, su próximo duelo en el calendario.

El delantero brasileño del Barça Raphinha festeja el 1-0 ante el Sevilla / Alberto Estevez / EFE

El Barça recibirá esta semana al Newcastle en el Spotify Camp Nou para dar carpetazo a los octavos de final. El empate conseguido sobre la bocina por Lamine Yamal en St. James' Park (1-1) permite a los azulgranas llegar a su feudo con cierta tranquilidad, aunque la eliminatoria está lejos de estar decidida con un rival que demostró con creces de lo que es capaz durante el partido de ida.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Newcastle en octavos de Champions?

El partido entre Barça y Newcastle, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).