A qué hora juega el Barcelona contra el Alavés y dónde ver por TV la jornada 36 de LaLiga EA Sports

Aún con la resaca del título liguero, el Barça se medirá en Mendizorroza este miércoles a un Alavés que se juega seguir en Primera. El conjunto de Quique Sánchez Flores está en zona de descenso con 37 puntos y recibe a un Barça que el lunes protagonizó la rúa de los campeones.

Con el título en el bolsillo, y procesando aún la euforia del título, el Barça aún tiene varias motivaciones para seguir compitiendo en LaLiga. Una de ellas es poder llegar a los 100 puntos.

El conjunto azulgrana encadena once victorias seguidas, no ha perdido un solo partido en c asa y quiere convertir a su portero Joan Garcia en Zamora. Una de las claves para entender el título liguero ha sido que el Barça se ha hecho fuerte en las áreas.

Una de las grandes dudas es ver cuál será el once de Flick una vez logrado el gran objetivo y tras dos días de muchas celebraciones.

Futbolistas como Koundé, Balde, Marc Bernal, que ha tenido menos protagonismo las últimas semanas, podrían tener su oportunidad.

Otros como Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Eric, Pedri, Olmo o Fermín acumulan muchos minutos. Al conjunto de Flick le espera un encuentro muy exigente sobre todo por las urgencias de un Alavés, que necesita los tres puntos.

Horario del Alavés - Barça de la jornada 36 de LaLiga

El partido entre el Alavés y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga, se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (hora peninsular española) en el Mendizorroza.

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Dónde ver por TV el Alavés-Barcelona de la jornada 36 de LaLiga

El partido entre Barça y Deportivo Alavés se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+LaLiga (M54 O110). El encuentro también podrá seguirse en directo por Sport.es.