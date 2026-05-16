A qué hora juega el Barça contra el Betis en LaLiga EA Sports y dónde ver por TV el partido en directo

El Barça, con el título de Liga en el bolsillo, disputa este domingo por la noche su último partido como local del campeonato. Se trata de un partido muy especial con alicientes que van más allá de la clasificación, en la que está todo decidido tanto para los blaugrana como para los béticos. El Spotify Camp Nou recibirá a ambos equipos en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

Hansi Flick, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper / Valentí Enrich

Por parte del conjunto que dirige Hansi Flick, los deberes ya están hechos. De hecho, ya es imposible que alcancen los cien puntos, objetivo que quedó enterrado en Vitoria tras caer ante el Alavés (1-0). Sin opciones, pues, de igualar el récord que solo ostentan el Real Madrid de Mourinho y el Barça de Tito Vilanova y Jordi Roura, aún quedan algunos retos. El más importante es ganar todos los partidos como locales, algo que nunca antes ha sucedido. Si superan al Betis, serán los primeros.

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça / VALENTÍ ENRICH

Por otro lado, también será un encuentro especial porque servirá para despedir a Robert Lewandowski, que ha anunciado que deja la entidad tras cuatro temporadas en las que ha ganado tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. El polaco dedicará unas palabras a la afición una vez concluido el partido.

El regreso de la Grada d'Animació / Valentí Enrich

El Betis, por su parte, tampoco se juega nada porque tiene asegurada la quinta plaza, con la que esta temporada logra un billete para disputar la próxima edición de la Champions League. En realidad, entre ambos conjuntos, más allá de objetivos particulares, solo está el honor competitivo en juego.

Horario y dónde ver por TV el FC Barcelona - Betis

El partido de la Jornada 37 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Betis se disputa el domingo, 17 de mayo a las 21.15 horas en el Spotify Camp Nou. El choque entre blaugranas y blanquiverdes se podrá ver por M+ LaLiga (Movistar Plus+ 54; Orange 110) y M+ LaLiga 5 (Movistar Plus+ 171; Orange 418).

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