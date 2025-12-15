La hora Bardghji

Roony Bardghji tuvo ante el Betis una de esas actuaciones que pueden cambiar la temporada de un jugador. Si hasta ese momento había dejado pinceladas de un talento latente, en La Cartuja confirmó que es mucho más que un proyecto o potencial.

No solo marcó un golazo, también demostró una conexión natural con Lamine y la sensación de que está listo para tener una aportación importante. Desde entonces, el Barça ha jugado dos partidos -Eintracht y Osasuna- pero Roony solo ha tenido dos apariciones testimoniales cuando se acercaba el minuto 90. En su caso el reto es doble: además de ser un futbolista joven (20 años) que vive su primera temporada en el Barça, también compite con Lamine Yamal por tener minutos en la banda derecha.

Su camino en el Barça pasa por hacerse polivalente

Lo sabe el sueco, que es consciente de que debe aprovechar todas las oportunidades e incluso ser capaz de reivindicarse en otras posiciones. Ante Osasuna jugó los últimos minutos y lo hizo como extremo izquierdo, una posición con la que está menos familiarizado pero donde también puede ser una alternativa.

El propio Flick está probando fórmulas distintas y frente al Betis colocó a Lamine de mediapunta y le dio la banda derecha a Roony. Ese día Flick justificó su titularidad porque se lo había "ganado" en los entrenamientos de esa semana.

Todo apunta a que Roony cogerá el relevo de Lamine en la Copa / Dani Barbeito / SPO

El técnico, además, tampoco ve al sueco como un futbolista de una sola posición. "Podemos considerarlo como delantero o mediapunta, ya sea como suplente o titular. Estamos pensando no solo en quién empieza el partido, sino también en quién puede terminarlo".

Desde sus primeros entrenamientos el sueco ya dejó entrever que podía aportar al primer equipo del Barça. Sus compañeros no tardaron en darse cuenta de que salía bien parado en los rondos, la prueba del algodón para los nuevos.

También que tenía un golpeo envenenado y que podía dar continuidad al juego porque poseía sensibilidad para el pase. Además, le jugaba a favor un carácter abierto que le permitía relacionarse a pesar de hacerse entender en inglés. Durante estos mesos, Rashford ha sido la persona más cercana en el vestuario, ya que coincidiern en el mismo hotel las primeras semanas.

La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos / Telefónica

La oportunidad de la Copa

En los dos siguientes partidos, Eintracht y Osasuna, ni siquiera ha llegado a los cinco minutos, pero este martes todo apunta a que sumará una nueva titularidad. El Barça arranca su participación en la Copa ante el Guadalajara y, en un calendario tan apretado, se espera que dé oportunidades a jugadores menos habituales.

Bardghji ocuparía la banda derecha para que Lamine pueda descansar y habrá que ver cuáles son sus compañeros de ataque. Futbolistas como Rashford, Dro o Fermín tienen muchos números de ser protagonistas.

También un Roony que hace unos días se mostraba ambicioso tras su gran actuación en La Cartuja. "Venía de un período en el que no había jugado mucho y estoy agradecido por estos minutos, estoy muy contento por la victoria", recordó. "Espero tener más minutos y poder ayudar al equipo".

El sueco no tardó en despejar la duda de si el Barça le venía grande. Lo logró ante el Olympiakos hace unas semanas con un gesto técnico que era un mensaje en sí mismo. Lo mejor de la elástica de Roony, pensando en su futuro, no fue la maravilla técnica, sino lo que decía de él que se atreviera a hacerla.