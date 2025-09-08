La hora de la verdad para el Barça - Valencia: todo apunta al Johan Cruyff

La incógnita sobre el estadio del Barça - Valencia está a punto de resolverse en las oficinas azulgranas. Este lunes 8 de septiembre o el próximo martes 9, el club anunciará finalmente el feudo en el que disputará el estreno como local de la temporada en LaLiga, el próximo domingo 14 a las 21.00h frente al conjunto che en partido correspondiente a la jornada 4 del campeonato tras haber disputado los tres primeros partidos fuera de casa. Lo hará mediante un mensaje de Laporta a los medios de comunicación durante la semana.

No hay margen para esperar más: Spotify Camp Nou o Johan Cruyff. Esa es la decisión que debe tomarse en cuestión de horas y, aunque desde el club no han bajado los brazos con el sueño de regresar a casa y se ha hecho todo lo posible por cumplir con la promesa que no se pudo llevar a cabo para el Gamper, todas las señales apuntan al estadio de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí como la opción más realista para arrancar como local en liga.

Todo apunta al Johan

La patronal lo dejó entrever este sábado pasado en una nota compartida con los medios en la que echó agua al vino a las informaciones que lo daban por hecho: el Johan Cruyff “presenta avances positivos”, pero la “confirmación definitiva está pendiente de verificación de todas las condiciones requeridas”. Es decir, no hay todavía un sí oficial, pero, si no hay un contratiempo de última hora, los de Flick volverán al Johan.

Durante estos días se han realizado auditorías y revisiones técnicas que se completarán esta semana, con especial atención a los detalles que exige la patronal, que no son otros que la instalación de las cámaras del VAR y una conexión de fibra adecuada para garantizar su correcto funcionamiento.

A nivel de aforo, el Johan cuenta con 6.000 localidades y ni siquiera alcanza los 8.000 que exige el reglamento de LaLiga, pero la patronal, al tratarse de una situación excepcional, no pondrá problemas por considerar las obras en el Spotify Camp Nou un caso de fuerza mayor.

Y es que el Barça no ha querido arriesgar y ha puesto todo de su parte para acelerar los retoques que requería la organización presidida por Javier Tebas para no quedarse sin 'plan B', al no tener garantizados todos los permisos en el Camp Nou para abrir parcialmente con un aforo de 27.000 espectadores. La autorización de Primera Ocupación para la fase 1A sigue sin llegar y, sin ese documento que se presentaría en caso de hacerlo sobre la bocina, no hay estreno posible en el Estadi.

Montjuïc se descartó para el domingo

El otro escenario, Montjuïc, ya había quedado descartado días atrás para el duelo antes los valencianos. El 12 de septiembre el Estadi Olímpic acoge el concierto de Post Malone y el césped no estará en condiciones apenas 48 horas después. El convenio firmado con el Ayuntamiento para utilizarlo hasta febrero, no obstante, sigue vigente y con opciones reales para ser la casa definitiva de los de Flick en este tramo inicial de competición en LaLiga y la Champions League.

El club, que durante semanas ha mantenido viva la esperanza del regreso al Camp Nou, sabe que no puede controlar los tiempos de la administración, que por su parte no quiere cogerse los dedos con ningún cabo suelto a nivel de seguridad como han repetido hasta la saciedad los responsables del consistorio en sus intervenciones públicas. Por eso, salvo giro inesperado -o milagro a estas alturas- de última hora, los de Flick recibirán al Valencia en el Johan Cruyff.