La hora de Araujo y Casadó

Hansi Flick aprovechó el último entrenamiento para ensayar el presumible once con el que se enfrentará al Elche. El técnico alemán tampoco tiene mucho donde elegir, pero pareció claro que tirará de los jugadores con mayor experiencia que están disponibles para el choque.

Tek se mantendrá bajo palos quizá por última vez viendo la recuperación de Joan Garcia, con una defensa que tendrá un retoque significativo. Pau Cubarsí arrastra ligeras molestias y no participó de uno de los entrenamientos de la semana. Es probable que el míster le conceda descanso y también pueda dar entrada a un Araujo que ha contagiado mucho energía en los minutos que ha tenido saliendo desde el banquillo.

Ronald Araujo marcó el gol de la victoria contra el Girona / FCB

El uruguayo formaría con Eric Garcia, que sigue en muy buena forma, dejando los laterales para Koundé y Balde.

En la medular sí que habrá una novedad muy relevante. El Barça deberá aprender a sobrevivir sin Pedri. El tinerfeño estará de baja, como mínimo, hasta después del parón y en su lugar entrará Marc Casadó. El canterano aporta una intensidad en la presión y tiene más tablas que la otra opción como sería el joven Dro.

La pareja, por tanto, de pivotes será De Jong-Casadó con Fermín actuando en la media punta. En ataque, aún sin Raphinha, Lamine Yamal Lamine, Ferran Torres y Rashford repetirán en ataque respecto al duelo en el Bernabéu.

Olmo y Lewandoski

Hansi Flick facilitará este mismo domingo la convocatoria en la que Lewandowski y Olmo tienen opciones de volver. Ambos se entrenaron con sus compañeros y es posible que refuercen el fondo de armario barcelonista. Todavía no están para disputar los 90 minutos, pero sí que quizá puedan echar una mano saliendo desde el banquillo.

El joven Toni Fernández sigue en la dinámica del primer equipo y estará también preparado para cualquier emergencia, al igual que un Xavi Espart que está gustando a Flick con su polivalencia ya que puede actuar tanto de lateral derecho como en el centro del campo.

La sesión se completó con la presencia de Mbacke. Un nuevo central para cubrir la baja de Christensen, quien se ha vuelto a lesionar y no podrá entrar en la relación de citados.