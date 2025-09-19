La honestidad brutal de Szczesny: "Soy suplente y lo seguiré siendo, pero no estoy decepcionando; sabía que mi función es preparar a Joan Garcia"

Wojciech Szczesny está asumiendo con naturalidad su rol de suplente de Joan Garcia. El polaco volvió a demostrar el fair play que le ha caracterizado desde que llegó tras el encuentro ante el Newcastle.

"Soy suplente y, salvo sorpresas, seguiré siéndolo. Mi función esta temporada es preparar a Joan García lo mejor posible para los partidos. Creo que es un portero con un potencial increíble, que ya se encuentra entre los mejores de Europa físicamente. Estoy muy orgulloso de desempeñar este papel; me preparé para ello desde la firma de mi nuevo contrato y no estoy decepcionando", señaló en Canal+.

"No es fácil jugar cada tres días bajo presión"

Tek ya destacó el nivel del portero cuando estaba en el Espanyol y está volcado en prepararlo para encuentros como el de ayer ante el Newcastle. El catalán hizo su debut en la Champions en un partido muy exigente pero volvió a demostrar su nivel.

"A Joan le falta experiencia al máximo nivel, y eso es algo que debe consolidar. Intentaré ayudarlo a mantener un nivel constante durante toda la temporada". El polaco conoce las dificultades de mantener el nivel en clubs de máxima exigencia.

"No es fácil jugar cada tres días bajo tanta presión. Es algo que debe aprender. Espero poder contribuir a su éxito". De momento, aún no ha debutado esta temporada y todo apunta a que la Copa puede ser su competición. La temporada pasada terminó haciéndose con la titularidad pero cuando renovó este verano ya sabía que su rol sería otro.

Es por eso que no le ha cogido por sorpresa su situación en el equipo y su predisposición parece la mejor para el rol de segundo portero. La duda este curso es ver qué papel acabará desempeñando Ter Stegen, que se sigue recuperando de una lesión en la espalda que lo tendrá varios meses de baja.

El meta alemán ya avisó que quiere cumplir su contrato, pero habrá que ver qué ocurre en enero ahora que parece claro que Joan Garcia se ha consolidado como titular en la portería del Barça.