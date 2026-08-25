El homenaje del Spotify Camp Nou a los campeones del mundo, en duda

El Barça debutará este jueves en el Spotify Camp Nou esta temporada. Los azulgranas se enfrentarán al Athletic Club en un partido que servirá para abrir el curso futbolístico oficial en casa y además para homenajear a los internacionales españoles del conjunto culé que conquistaron la Copa del Mundo este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora mismo, ese homenaje previo al encuentro estaría en duda tras todo lo ocurrido en Elche, según informa RAC1. De hecho, el conjunto azulgrana y la Real Federación Española de Fútbol estarían estudiando si llevarlo o no a cabo tras la brutalidad policial vivida en el primer partido de Liga contra un aficionado azulgrana que portaba una estelada.

El Barça emitió este lunes un comunicado para condenar el uso “desproporcionado” de la fuerza contra socios y aficionados del club durante los incidentes ocurridos el domingo en los alrededores del Martínez Valero. Los azulgranas pusieron el foco en el procedimiento de detención de uno de sus aficionados y se puso a diposición del aficionado detenido y de su família para ofrecerles el apoyo que puedan necesitar.

Este lamentable incidente ha sido uno de los temas principales de debate en el entorno culé estos últimos días. Las imagenes que iban saliendo han enfadado a una gran parte de la afición culé al sentirse directamente atacados. Todos estos hechos han dejado el ambiente muy crispado y las dos partes podrían preferir evitar una situación como la que ya se vivió en San Mamés.

El Athletic Club es uno de los clubes que más jugadores aportó a la selección campeona del mundo y el pasado sábado se hizo el homenaje que está previsto para todos los estadios con jugadores de La Roja. Una parte del público de San Mamés pitó durante los minutos que sus jugadores exhibían la copa. La imagen generó mucha polémica entre los sectores independentistas y no independentistas del País Vasco. En el Barça podría existir la sensación de que se podría repetir un clima tenso en el Camp Nou tras todo lo ocurrido en el Martínez Valero.

Por eso, los azulgranas siguen analizando junto a la RFEF si proseguir o no con el homenaje. A falta de menos de dos días para el encuentro, pende de un hilo. Antes del Camp Nou, la Copa del Mundo paseará por el Santiago Bernabéu y tras el Barça-Athletic deberá viajar a San Sebastián y Vigo.