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FC Barcelona

El homenaje a los mundialistas peligraba antes de la brutalidad policial en Elche

En el Barça, de forma interna, ya existía inquietud por la respuesta que tendría el Camp Nou al acto de la RFEF y el club

Laporta confirma que no se homenajearan a sus ganadores mundialistas

Laporta confirma que no se homenajearan a sus ganadores mundialistas

Laporta confirma que no se homenajearan a sus ganadores mundialistas / FCB

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Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça, junto a la RFEF, anunció un homenaje a los campeones del mundo antes del duelo ante el Athletic. Desde aquel momento, las voces críticas hacia este acto empezaron a surgir en el entorno blaugrana. En 2010, de hecho, la única deferencia que tuvo la entidad fue que los ocho campeones de Sudáfrica salieran los últimos durante la presentación de la plantilla en el Trofeu Joan Gamper (25 de agosto de 2010) y el trofeo ni siquiera apareció sobre el césped del Camp Nou. Aquel día sí sirvió para ofrecer un gran reconocimiento a Ronaldinho, que regresaba con la camiseta del Milan.

Cargas policiales contra aficionados del Barça en Elche

Cargas policiales contra aficionados del Barça en Elche / Sport.es

En 2026 iba a ser distinto, todo mucho más acorde con los parámetros ideados por la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, el club empezó a notar un importante e intenso movimiento de animadversión hacia este homenaje por parte de su masa social y el entorno de la entidad.

De ahí que, antes incluso del incidente de Elche, donde la Policía Nacional apalizó a un socio del Barça tras arrebatarle una ‘estelada’, ya existiera de forma interna quien se planteara la ideoneidad de una imagen que la RFEF quería evitar, con un Camp Nou lleno de ‘estelades’ y silbando el éxito de la selección española. Lo de Elche lo precipitó todo, pero este acto ya corría peligro mucho antes de la brutal agresión.

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Finalmente, no hubo homenaje a los campeones del mundo porque la presión popular así lo quiso y, en su lugar, miles de 'estelades' (la bandera independendista catalana) inundaron las gradas en el Barça-Athletic.

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