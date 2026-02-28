Homenaje de Marc Ciria a los socios mayores

Marc Ciria, precandidato en las elecciones del FC Barcelona del próximo 15 de marzo, sigue con su original precampaña. Este sábado, ya solo a dos días de la fecha fijada para entregar las firmas que deben convertir a los precandidatos en candidatos, ha querido rendir homenaje a los socios de mayor edad del club antes del encuentro que los de Hansi Flick jugarán contra el Villarreal.

Lo ha hecho con un mural pintado durante la noche muy cerca del Spotify Camp Nou, en Travessera de Les Corts. El grafiti ha sido realizado por los artistas Ivan Astro y Adrià Bosch y en él puede leerse la siguiente frase: "Els socis/es del Barça seran sempre els nostres VIPS". El mural es un reconocimiento a los socios más veteranos que forma parte del Plan 5-25-50 que ha sido presentado ya por Ciria en precampaña.

El Plan 5-25-50 pretende premiar la fidelidad de los socios y socias del Barça con una serie de ventajas. "Que el socio no se lleve solo una insignia. Queremos respeto para los socios mayores. Tendrán un trato diferencial, un trato de VIP, que tengan todas las facilidades para asistir al campo y que no lo dejen de hacer por un tema de movilidad", explicaba el precandidato cuando presentó su programa social.

Ciria está convencido de que su grupo 'Moviment 42' pasará el corte de las firmas y se convertirá en candidatura la próxima semana. De hecho, el grupo se ha reservado para la campaña alguno de los puntos de su programa, como el Plan Messi, con el que pretende el regreso del argentino al club azulgrana. Ciria es el precandidato que más fuerte ha apostado por Messi. Lo dejó bien claro desplegando una lona en la confluencia de las calles Aribau y Travessera de Gràcia con una foto del argentino y el lema: Ganes de tornar-te a veure.