Homenaje emotivo a la leyenda del Barça Eduard Manchón

Inauguración con simbología culé en Coma-ruga. El ayuntamiento de El Vendrell ha inaugurado el parque de la Música que se ha habilitado junto al edificio del Tabaris y que cuenta con una pista deportiva que tendrá el nombre de Eduard Manchon.

Esta pista situada en Coma-ruga , perteneciente al municipio de El Vendrell, lleva desde hoy el nombre de uno de los mejores extremos de la historia del Barça.

Manchón falleció hace 16 años pero la Penya Barcelonista de Coma-ruga desea mantener muy vivo su recuerdo. Jugador del Barça entre 1950 y 1957 era un extremo muy veloz, técnico y goleador. Manchón formó parte de la delantera mítica del primer Barça de Kubala que inmortalizó Serrat.

Navidad de 1955, Les Corts. El primer Barça europeo, que jugó de blanco y con el escudo de la ciudad de Barcelona: Ramallets, Seguer, Biosca, Gràcia, Bosch y Segarra (de pie y de izquierda a derecha). Agachados (mismo orden): Claudio (utillero), Tejada, Villaverde, Areta, Kubala, Manchón y Mur (masajista) / Archivo

Aquel ataque del 'Barça de les Cinc Copes' estaba formado habitualmente por Basora, Kubala, César, Vila y Manchón aunque el gran cantante catalán incluyó a Moreno en lugar de Vila.

En cualquier caso Manchón sí que era un titular indiscutible de aquel equipazo dirigido por Ferdinand Daucik. Manchón jugó 243 partidos en su etapa de blaugrana y anotó 99 goles.

Durante más de 25 años la localidad costera acogió el Torneo de Fútbol Playa Eduard Manchón, una cita por la que pasaron exjugadores del Barça, artistas, cantantes y actores.

El evento se celebró por última vez en el 2023 pero municipio ha querido perpetuar su legado dando su nombre a una de las pistas deportivas de la localidad.

Eduard Manchón fue un gran extremo del Barça en la década de los 50 / FCB

La inauguración ha contado con la presencia de la familia de Manchón así como José Mari Bakero y Ramón Calderé, y Rafa Zuviría, tres destacados exjugadores del Barça..

Los discursos emoptivos han ido a cargo del alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, la viuda de Manchón Roser Marigó y su nieta Aina Galduch.

También ha dedicado unas bonitas palabras a la leyenda del Barça el presidente de la Penya Barcelonista de Coma-ruga Josep Maldonado.

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La jornada contó con la actuación de Nil Vinya, la animación musical de la Xaranga Xino-xano y una exhibición de los Castellers del Foix de Cubelles. Además no pudo faltar un partido de fútbol sala ntre los veteranos de la Penya Barcelonista de Coma-ruga y un combinado histórico de El Vendrell.