El homenaje del Barça por el Día del Síndrome de Down: con el dorsal 21

El FC Barcelona se llevó tres puntos muy importantes en el Spotify Camp Nou ante el Rayo Vallecano (1-0). Pero más allá del resultado, el encuentro estuvo marcado por un emotivo gesto del club antes de empezar el partido. El Barça realizó una acción solidaria en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, celebrado cada 21 de marzo.

Una causa social y de inclusión que ya se vio ante el Newcastle, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League del pasado miércoles, cuando los jugadores del Barça salieron al terreno de juego con camisetas diseñadas (números y dorsales) por Anna Vives, una joven catalana con síndrome de Down.

Otro gesto bonito del Barça

Este domingo, la plantilla titular del Barça saltó al terreno de juego acompañada por niños y niñas con síndrome de Down. Los pequeños llevaban camisetas especiales diseñadas por la Fundación FC Barcelona, con el dorsal 21, en referencia directa a la fecha (21/3), que representa la trisomía del cromosoma 21, origen de esta condición genética.

Este mismo formato ya había sido empleado anteriormente por el club en competiciones europeas, reforzando el mensaje de inclusión. La campaña solidaria no terminará en el campo, ya que las camisetas serán subastadas a través de la plataforma MatchWornShirt, en colaboración con la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium. Los fondos recaudados se destinarán a iniciativas sociales.

Un día emotivo para la sociedad

El Día Internacional del Síndrome de Down, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2011, tiene como objetivo fomentar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la valoración de las capacidades de las personas con esta condición. Entre las formas de celebrarlo destaca el uso de calcetines desparejados, símbolo de diversidad y respeto.

El Barça dispone de programas educativos y talleres promovidos por la Fundació Barça, donde niños y jóvenes con síndrome de Down participan en actividades deportivas y de desarrollo personal junto a los entrenadores y jugadores del primer equipo. Estas experiencias sirven para fomentar la autonomía, la confianza y la integración social desde edades tempranas.

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El club también colabora con organizaciones externas como Down España para desarrollar campañas de concienciación en escuelas y comunidades. A través de charlas, eventos deportivos inclusivos y actividades culturales, el Barça impulsa la visibilidad de las personas con discapacidad y promueve valores de respeto, igualdad y solidaridad en toda la sociedad.