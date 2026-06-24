FC BARCELONA
Homenaje del Barça a Antoni Gaudí
Los dorsales de la primera camiseta de la próxima temporada introducirán elementos típicos del estilo modernista del genial arquitecto catalán
El FC Barcelona presentará el próximo 30 de junio la nueva camiseta para la temporada 2026-27. Ese mismo día, por la noche, los socios y socias del club ya podrán comprar equipaciones a través de internet y será el 1 de julio cuando ya estarán a la venta en todas las tiendas del FC Barcelona. La presentación, como avanzó Mundo Deportivo, se realizará en un lugar emblemático de la ciudad de Barcelona, el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona).
La principal novedad de la primera camiseta radica en el tratamiento de los colores tradicionales del club. El diseño incorpora hasta tres tonalidades diferentes de rojo y tres de azul, creando un efecto degradado distinto al del curso pasado. Esta combinación pretende rendir homenaje a la nueva imagen exterior del Spotify Camp Nou, actualmente en proceso de remodelación y uno de los grandes símbolos del proyecto de transformación impulsado por la entidad.
Pero eso no es todo, habrá innovación por lo que respecta a los dorsales. Los de la primera equipación serán un homenaje al arquitecto catalán Antoni Gaudí. Este mismo mes, se conmemoró el centenario de su muerte. Así lo ha avanzado la cuenta de X, Memorabilia 1899. Introducirá elementos típicos del estilo modernista del genial arquitecto, uno de los catalanes más ilustres y universales gracias a sus monumentales creaciones como la Sagrada Familia, el Parc Güell, la Casa Batlló o La Pedrera.
En la segunda equipación, se vuelve a apostar por la colaboración con la Mamba Collection de Nike (homenaje a Kobe Bryant). Se trata de una camiseta atrevida con base en púrpura oscuro y negro, degradado y detalles en dorado metálico/iridiscente. Los dorsales serán dorados en referencia a Los Ángeles Lakers, equipo en el que jugó Kobe Bryant.
La tercera equipación recupera un color que ha tenido muy buena acogida en el pasado: el verde menta (Green Frost). Se combina con detalles en verde más oscuro y un cuello azulado. Un diseño fresco, veraniego y diferencial que rompe con los tonos habituales. Los dorsales, según Memorabilia 1899, rendirán homenaje a la equipación Kappa con los mismos colores del año 1992, una camiseta que vistieron los jugadores del Barça durante varias temporadas.
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre