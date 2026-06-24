Homenaje del Barça a Antoni Gaudí

El FC Barcelona presentará el próximo 30 de junio la nueva camiseta para la temporada 2026-27. Ese mismo día, por la noche, los socios y socias del club ya podrán comprar equipaciones a través de internet y será el 1 de julio cuando ya estarán a la venta en todas las tiendas del FC Barcelona. La presentación, como avanzó Mundo Deportivo, se realizará en un lugar emblemático de la ciudad de Barcelona, el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona).

La principal novedad de la primera camiseta radica en el tratamiento de los colores tradicionales del club. El diseño incorpora hasta tres tonalidades diferentes de rojo y tres de azul, creando un efecto degradado distinto al del curso pasado. Esta combinación pretende rendir homenaje a la nueva imagen exterior del Spotify Camp Nou, actualmente en proceso de remodelación y uno de los grandes símbolos del proyecto de transformación impulsado por la entidad.

Pero eso no es todo, habrá innovación por lo que respecta a los dorsales. Los de la primera equipación serán un homenaje al arquitecto catalán Antoni Gaudí. Este mismo mes, se conmemoró el centenario de su muerte. Así lo ha avanzado la cuenta de X, Memorabilia 1899. Introducirá elementos típicos del estilo modernista del genial arquitecto, uno de los catalanes más ilustres y universales gracias a sus monumentales creaciones como la Sagrada Familia, el Parc Güell, la Casa Batlló o La Pedrera.

Dorsal de la segunda camiseta del Barça en referencia a Los Ángeles Lakers / Memorabilia1899

En la segunda equipación, se vuelve a apostar por la colaboración con la Mamba Collection de Nike (homenaje a Kobe Bryant). Se trata de una camiseta atrevida con base en púrpura oscuro y negro, degradado y detalles en dorado metálico/iridiscente. Los dorsales serán dorados en referencia a Los Ángeles Lakers, equipo en el que jugó Kobe Bryant.

Dorsal de la tercera equipación del Barça de la temporada 2026-27 / Memorabilia1899

La tercera equipación recupera un color que ha tenido muy buena acogida en el pasado: el verde menta (Green Frost). Se combina con detalles en verde más oscuro y un cuello azulado. Un diseño fresco, veraniego y diferencial que rompe con los tonos habituales. Los dorsales, según Memorabilia 1899, rendirán homenaje a la equipación Kappa con los mismos colores del año 1992, una camiseta que vistieron los jugadores del Barça durante varias temporadas.