Holger Broich, el as que quería Flick para la preparación física del Barça: "El locutor del estadio siempre lo llamaba el gurú del fitness"

Contábamos hace un par de días que Hansi Flick quiere dar una vuelta de tuerca a la preparación física de su equipo. El técnico alemán considera que este último curso el equipo no ha terminado dando el 'plus' que necesitaba y que es un apartado en el que su Barça aún puede dar un salto. La llegada de Julio Tous hace algo más de dos años ya supuso una pequeña revolución en el primer plantel. El equipo cuajó un primer año con Hansi en el banquillo y el preparador español llevando la voz cantante en cuanto a condicionamiento físico.

Flick, durante la pasada pretemporada / SPORT

Pero este segundo curso no ha cumplido del todo las expectativas en ese apartado y, según informa la 'Cadena SER', la relación entre Hansi y Julio no es tan fluida como antes. El club, la entidad, sigue confiando en Tous y se le ofrecerá seguir ocupándose de otras labores dentro del organigrama y estar pendiente de la preparación física más individualizada de algunos futbolistas en concreto de La Masia.

La prioridad era el 'gurú' del Bayern de Flick

El nombre que más sonaba hasta hace unos días era el de Holger Broich, que ya trabajó con Flick en el Bayern y que, dicen, fue uno de los artífices del histórico sextete que logró un equipo que fue una apisonadora. Broich estuvo 10 años trabajando en el club bávaro, con Ancelotti, Guardiola, con Tuchel, con Hansi, con Kovac. Y se considera en Alemania que revolucionó la concepción de la preparación física, sobre todo en una época tan compleja como fue la del COVID.

Flick y Broich, en una imagen de archivo / SPORT

"Holger Broich y Hansi Flick trabajaron juntos y crearon una gran relación, con mucha confianza mutua, especialmente durante la temporada 2019/2020, marcada por la pandemia", nos cuenta Christof Kneer, jefe de fútbol de 'Süddeutsche Zeitung', uno de los medios de más prestigio que siguen al Bayern. "Flick lo reintegró completamente al cuerpo técnico; antes de eso, Broich se sentía algo descontento en el club porque su rol se había reducido con los entrenadores Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, quienes habían confiado en su propio equipo de confianza".

Antes de los partidos, no solo se anunciaba por megafonía los nombres de jugadores y entrenadores, sino también el de Broich Stefan Kumberger — periodista de SPORT1

Stefan Kumberger, jefe de redacción de 'SPORT1', explica el aura que llegó a alcanzar Broich en ese Bayern: "Broich siempre fue apreciado y aceptado. Antes de los partidos, no solo se anunciaba y mostraba en los monitores del estadio a los entrenadores, jugadores y asistentes, sino también a Broich. El locutor del estadio siempre lo llamaba el 'gurú del fitness' o el papa del fitness'. A Broich no le gustaba, pero, naturalmente, eso contribuyó a su reputación".

La figura del preparador físico, que normalmente pasa desapercibida, sobre todo en Alemania, vivió un cambio de paradigma con el auge de este corpulento doctor formado en la Universidad de Colonia. "En otros clubes de Alemania, nadie conoce a los preparadores físicos, pero en Múnich sí. Por eso, era el preparador físico más conocido del fútbol alemán", dice Kumberger.

La época del COVID

Holger estuvo 10 años en la bonita ciudad bávara. Pero, quizás, por lo que se le recordará más es por cómo preparó al equipo en un contexto tan novedoso y complejo como fue el de la pandemia. Con el confinamiento y la interrupción de las competiciones: "El propio Flick reconoce que Broich fue fundamental para el éxito del FC Bayern durante la temporada 2019/2020 (ganando la Liga de Campeones, la Bundesliga y la Copa de Alemania)", cuenta Kneer.

El método Broich durante el COVID: "En la primavera de 2020, durante el confinamiento, Broich "inventó" una forma única de "entrenamiento virtual". Los jugadores se conectaban en línea y entrenaban juntos cada mañana, en un momento en que no se realizaba ningún entrenamiento en otros países. El FC Bayern se benefició enormemente de este nivel de forma física durante la final de la Liga de Campeones en Lisboa en agosto de 2020".

Broich y Flick, en una imagen en el Bayern / SPORT

Y algo significativo del punto de confianza mútua y cómo estaban alineados Flick y Broich: "Durante el confinamiento, por ejemplo, incluso compartieron un autobús del equipo para llevar bicicletas estáticas a los domicilios de los jugadores y así poder realizar los entrenamientos virtuales". Y un dato curioso: Thomas Müller siempre se refería cariñosamente al Dr. Broich como 'Herr Professor'. Davies, Goretzka y Gnabry experimentaron un cambio físico brutal esos meses.

Thomas Müller siempre lo llamaba cariñosamente 'Herr Professor' Christof Kneer — Jefe de Fútbol Süddeutsche Zeitung

Pese a ese aura y la ascendencia que había ganado en el Bayern, su final fue un tanto abrupto. Un desencuentro irreconducible con Thomas Tuchel. "El primer entrenador en mostrarse escéptico con él fue Thomas Tuchel. Hubo muchísimas lesiones musculares durante su mandato. Muchos creían que la culpa era del campo de entrenamiento de Múnich y del césped. Pero finalmente, la atención se centró en Broich, que tuvo que irse en 2024. Fue una separación, sobre el papel, de mutuo acuerdo, pero en realidad fue un despido", nos cuenta Kumberger.

Final abrupto en el Bayern

El preparador se refirió un tiempo después a lo que sucedió en una entrevista: "Los hechos son claros: No rendimos bien este año y tuvimos demasiadas lesiones. Me resulta muy decepcionante que ahora se señale a un solo hombre y se me culpe a mí. ¿Qué hay de la responsabilidad de todo el equipo: los entrenadores, los médicos, los fisioterapeutas? Me resulta muy decepcionante que ahora se me atribuya todo a mí. Eso es difamación".

Holger Broich, en una imagen en el Bayern / Bayern

Consumada su salida tras una década, poco después Holger Broich fue contratado por el 'Schwarz-Gruppe', un grupo empresarial que controla, entre otros, el equipo 'Lidl-Trek' de ciclismo. Broich es miembro del Consejo Divisional de "Salud y Rendimiento" y tiene su propio laboratorio.

En definitiva, se trata de una figura que elevó la preparación física hacia otra dimensión, que aprovechó un contexto mundial único y complicadísimo como una oportunidad y bajo cuyo manto el Bayern vivió los mejores años de su historia. Flick consideraba que con él se podía dar un salto importante, pero parece que, por ahora, Broich apuesta por seguir con su 'laboratorio' y no regresar a su labor 'tradicional' en el mundo del fútbol. Veremos en el futuro.