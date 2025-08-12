La hoja de ruta de Toni en el Barça

Hansi Flick ha terminado muy satisfecho la pretemporada con el desempeño de los jóvenes que se han unido al primer equipo a lo largo de este intenso mes. Tanto Dro como Jofre, Guille, Diego Kochen y Toni Fernández han trabajado y mostrado una actitud maravillosas. Y cuando han tenido la oportunidad de sumar minutos lo han hecho rindiendo de forma muy alta, demostrando que La Masia nunca falla y es un degoteo de talento inacabable. Lógicamente, a las puertas del inicio del curso oficial toca ir estudiando cada caso y situación de forma particular y tomar decisiones.

Uno de los que cumplía su segunda pretemporada con la primera plantilla pese a acabar de cumplir 17 años es Toni Fernández. El de la Zona Franca, una de las grandes joyas de los últimos tiempos que se han 'cocido' en el fútbol formativo barcelonista, ha madurado mucho futbolísticamente estos últimos meses.

MÁS MADURO QUE EL CURSO PASADO

No ha vivido una temporada fácil en el Barça Atlètic. No es fácil lidiar con un descenso y siendo uno de los pilares del equipo con apenas 16 añitos. Y lo cierto es que tanto para Sergi Milà como para Albert Sánchez Toni fue indiscutible. Primero en el costado diestro y luego con la marcha de Unai jugando más por dentro. De hecho, esa es una de sus principales cualidades, su versatilidad y el poder adaptarse a varias posiciones de ataque. Los dos extremos y la mediapunta.

Toni Fernández / FCB

Flick, que ya lo 'apadrinó' el verano pasado y estuvo muy pendiente de él en la gira americana, de nuevo contó con Toni para ejercitarse las primeras semanas y poner rumbo a la 'tourné' veraniega, esta vez por Asia. Tras no sumar minutos en Kobe, tuvo toda la segunda mitad frente al FC Seoul y luego también salió el último tramo ante el Daegu. Cumplió un sueño y pudo anotar su primer gol con el primer equipo del Barça en la capital coreana. Y tuvo varias ocasiones para marcar alguno más.

MUY FINO A NIVEL TÉCNICO

Toni tiene una capacidad innata para asociarse, para 'flotar' sobre el terreno de juego. Ese ADN Barça tan genuino que le permite no desentonar en ningún momento pese a estar rodeado de estrellas como Frenkie de Jong, Lamine, Lewy o Dani Olmo. También lo vimos ante el Como el otro día.

BARÇA ONE

Según ha podido saber SPORT, en los últimos días su entorno se ha reunido con el Barça para asentar las bases del futuro próximo del jugador. Desde el club se le transmitió confianza y que Hansi Flick está muy contento con su evolución y con su rendimiento esta pretemporada. La idea es que Toni sea importante y un pilar en el Barça Atlètic, que parta del filial como 'base. Y a partir de ahí trabaje para ganarse el salto cuando Flick lo crea necesario.

PARTIR DESDE EL FILIAL Y TRABAJAR PARA DAR EL SALTO

Pese a tener ofertas importantes de Segunda A (entre ellas una del Andorra que adelantamos en SPORT), el chico quiere triunfar en el club de su vida. Y está convencido de que pude hacerlo. La apuesta de Toni es 100% Barça, picar piedra con el filial, aun habiendo descendido a Segunda RFEF, y a partir de ahí que vaya fluyendo todo. Sabe que Flick está pendiente de él y lo tiene muy en cuenta. La temporada es larga y puede haber oportunidades. Cabe recordar que ya debutó en Copa el pasado mes de enero en Barbastro a las órdenes del germano.