La hoja de ruta que seguirán Selección y Barça con Lamine Yamal

El Barça respira un poco más tranquilo tras la reunión del pasado lunes de los dirigentes deportivos del Barça, Raúl Martínez, responsable del área de fisioterapeutas del club y Fernando Galán, el especialista que ejerce de enlace entre la entidad azulgrana y la Federación. Aunque los encuentros de trabajo con estos especialistas son habituales, el de esta semana tenía una mayor trascendencia pues el objetivo era pautar cómo se seguirá ejecutando el plan de recuperación de Lamine Yamal cuando a partir de junio deje de estar bajo la disciplina del club y empiece la concentración con la selección española de cara al Mundial 2026.

Una lesión de Lamine Yamal siempre es un duro contratiempo para Hansi Flick, pero teniendo en cuenta las circunstancias del calendario del Barça, apeados de la Champions y la Copa y con la Liga ya encarrilada, las consecuencias de su baja actual son menores para el equipo. Desde la óptica azulgrana, la prioridad con el genio de Rocafonda es que, de cara a la próxima temporada, se recupere bien y sin prisas de un percance físico que puede conllevar muchos problemas si no se cura bien.

Comunión de intereses

Otra cosa son las legítimas ambiciones del propio Lamine Yamal, que a sus 18 años soñaba con disputar su primer Mundial con una España que se encuentra entre las favoritas. Y las necesidades del seleccionador Luis de la Fuente, que no quiere perder a su futbolista diferencial en el asalto al título.

La prioridad del Barça ha sido hacer que convergan esos tres intereses, teniendo en cuenta que los plazos de recuperación (de seis a ocho semanas) y el tipo de lesión hacen que el riesgo de recaída sea muy alto.

De ahí la buena voluntad demostrada desde el primer momento -el comunicado oficial dejaba claro que el futbolista estará a disposición de la Selección- pero acotando un detalle: reforzar más que nunca el papel de Fernando Galán como enlace Barça-Federación a nivel de servicios médicos para que se sigan las pautas de recuperación. El objetivo, que Luis de la Fuente pueda disponer del futbolista, pero con un regreso pautado y respetando un tratamiento conservador.

El plan de regreso de Lamine Yamal

Lamine Yamal ya no jugó en Getafe y tampoco jugará en Pamplona, como estará ausente del clásico ante el Real Madrid, de los desplazamientos a Vitoria (Alavés) y Valencia y del encuentro en el Spotify Camp Nou ante el Betis. Por supuesto, estará en la lista de Luis de la Fuente del 30 de mayo (llevará cinco semanas y media de baja) y seguirá con su trabajo de recuperación, pero tampoco participará en los amistosos de preparación de España frente a Irak (4 de junio) y Perú (8 de junio).

A partir de entonces, comienza la cuenta atrás... pero sin prisas y siempre según las sensaciones del futbolista y lo que marquen los parámetros médicos. España debutará en el Mundial 2026 debutará frente a Cabo Verde el 15 de junio. Lamine podría tener algunos minutos en la recta final si su evolución es óptima, una situación similar a la del encuentro de la segunda jornada del Grupo H frente a Arabia Saudí (21 de junio), saliendo del banquillo e incrementado la carga de minutos de forma paulatina.

Una vez más, las sensaciones del futbolista marcarán si Luis de la Fuente puede contar con Lamine para el once inicial, si el seleccionado lo considera oportuno, en el tercer encuentro frente a Uruguay el 27 de junio (nueve semanas y media desde la lesión), aunque quizás no para completar los 90 minutos.

Según los plazos, sería a partir de la fase de eliminatorias directas cuando Lamine Yamal estaría totalmente recuperado médicamente y en plenas condiciones físicas para competir durante todo un partido. El primer clasificado del grupo H jugará contra el segundo del grupo J el 2 de julio en Los Ángeles; y el segundo clasificado del H contra el primero del J el 3 de julio en Miami.