La hoja de ruta en la recuperación de Raphinha y la gran duda para el clásico Barça - Madrid

La baja por lesión de Raphinha es un duro contratiempo para Hansi Flick. Durante la ausencia del brasileño de octubre a noviembre pasado por la misma dolencia, es decir, el bíceps femoral derecho, el Barça alternó victorias con sonadas derrotas, como el 1-2 en Montjuïc ante el PSG en la Champions League, o el 4-1 en Sevilla y el 2-1 en el clásico del Bernabéu en LaLiga. Sufrió una recaída y no jugó, ya en febrero de este año, en el contundente 4-0 copero del Metropolitano, estadio que el FC Barcelona volverá a visitar en dos ocasiones en las próximas semanas sin el de Porto Alegre. Sobre todo preocupa al técnico alemán la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente a los del 'Cholo' Simeone. Raphinha no estará físicamente sobre el césped, pero sí arropará a sus compañeros, ya en Barcelona.

¡Raphinha acercó más la remontada tras anotar de penalti! / RFEF

Y es que Raphinha se ha quedado unos días en Brasil tras ser desconvocado por el seleccionador de la pentacampeona del mundo, Carlo Ancelotti. De Estados Unidos viajó a su país natal para estar con los suyos. Pero su previsión es regresar a Barcelona antes del doble enfrentamiento copero con los rojiblancos para proseguir la recuperación en las instalaciones del club y hacer piña de cara a partidos tan decisivos en un vestuario en el que el de Porto Alegre es una pieza clave, uno de los capitanes del equipo y con un gran ascendente, sobre todo entre los más jóvenes.

Lo que se pierde seguro y las grandes incógnitas

Raphinha se perderá seguro un mínimo de 6 partidos oficiales después de que se establecieran 5 semanas de baja por parte del club azulgrana tras las pruebas realizadas en su selección. Atlético de Madrid, Espanyol, Celta y Getafe en LaLiga, y la eliminatoria de la Champìons contra los colchoneros son seguros sin la presencia del brasileño. Después, no jugaría una hipotética ida de la semifinal de la Liga de Campeones (prevista para el 28-29 de abril) y tampoco el Osasuna-Barça liguero del 3 de mayo. O quizás unos minutos pensando en los siguientes partidos.

Que serían la vuelta de las 'semis' europeas (5-6 de mayo) si el Barça se clasifica y el decisivo clásico en el Spotify Camp Nou por LaLiga del 10 de mayo. Dependerá de sus sensaciones y de las necesidades del equipo azulgrana que Raphinha 'fuerce la máquina' o pueda tener un regreso más paulatino. Lo primero, ahora, es descansar también a nivel mental en una temporada que no está siendo nada fácil, y después, volver a ser determinante.