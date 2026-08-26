La hoja de ruta inmediata del Barça con Bisiwu

Sorprendió que el sábado pasado Jesse Bisiwu no estuviera entrenando a las órdenes de Hansi Flick. El extremo belga ha estado en dinámica permanente de primera plantilla desde que aterrizó en el FC Barcelona durante el stage que realizaron en las instalaciones de la Federación Inglesa en Birmingham.

Jesse, que tuvo unos minutos brillantes en Basilea con dos tantos, uno de ellos de muy bella factura, se ha integrado bien al vestuario del primer plantel. El objetivo único y prioritario es acompañarle en su crecimiento y aclimatación al Barça. Y ahí la figura de Hansi Flick es clave. El técnico alemán y su staff lo están monitorizando y guiando. No dejan de ser muchos nuevos estímulos para un futbolista de 18 años que aún no se ha estrenado en el fútbol profesional. Sí había entrenado con frecuencia con el primer equipo del Brujas, pero no llegó a debutar.

Grandes aptitudes

Bisiwu es un extremo habilidoso, espigado y con esas genialidades propias de futbolistas que atesoran talento y calidad para el desborde en situaciones delicadas. Lógicamente, tanto él y su entorno como el club son conscientes de que debe seguir trabajando y ahondando en varias facetas en las que tiene mucho margen de mejora.

Bisiwu se entrenó con el Barça Atlètic / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

El club ya informó estos días que este curso tendrá ficha del Barça Atlètic. Lejos de significar que no vaya a estar en dinámica con el primer equipo, el objetivo de que sea inscrito con el filial es para asegurar que durante el curso, en caso de que no esté gozando en algún tramo de minutos suficientes, pueda ir haciendo alguna incursión a las órdenes de Belletti para acumular rodaje.

Garantía de minutos

A nadie se le escapa que lo más importante ahora mismo es que Jesse tenga continuidad. También es esencial entrenar y estar en el día a día del primer equipo y así seguirá siendo. Estando inscrito con el filial tendrá esa garantía de minutos. Siempre y cuando Flick así lo estime necesario. El domingo pasado no pudo viajar a Elche por algunos problemas burocráticos con su inscripción que se espera que estén resueltos lo antes posible. Así se le ha transmitido a su entorno.

Bisiwu celebró su primer tanto como culé / Gorka Urresola

Se quedó entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper junto a Rodri, Casadó, Héctor Fort y el resto de jugadores que han estado trabajando al margen estos días y no fue a jugar con el filial. Señal de que se le considera a todos los efectos jugador del primer plantel. Hay muchas expectativas puestas en él y en su crecimiento con apenas 18 años.

Hoja de ruta inmediata

Bisiwu se ejercitó este martes y de nuevo este miércoles por la mañana con el Barça Atlètic. Acumulará minutos este miércoles en el amistoso ante el Reus en el Johan Cruyff (19:00). Se rueda a las órdenes de Belletti para aclimatarse a los compañeros y mientras sigue esa traba burocrática que le impide jugar con la primera plantilla.