La hoja de ruta del Barça con Rashford

El FC Barcelona trabaja en la vía Marcus Rashford por si no logra generar suficiente 'fair play' como para intentar el fichaje de Luis Díaz. Tras la cumbre de este miércoles entre Deco y el agente del jugador británico, las sensaciones entre las partes fueron positivas. Se puede decir que el inglés supera, ahora sí, el filtro azulgrana. Sin embargo, queda lo más complicado: convencer a un Manchester United que por ahora sigue con la idea de acometer un traspaso y no una cesión.

La idea del Barça es intentar un préstamo. La dirección deportiva creee que Marcus puede ser muy útil pero no está dispuesta a desembolsar los cerca de 40 millones de euros que piden los 'red devils'. Si hubiera que realizar una inversión de tal calibre, el club lo haría antes con Luis Díaz o incluso algún otro perfil.

Por ahora, el United se cierra en banda a negociar nada que no sea un traspaso. Rashford es canterano, por lo que cualquier 'pellizco' sería beneficio neto. Eso podría jugar en favor del Barça, pues no hay amortización alguna. Una de las fórmulas a explorar sería una cesión pagada y con opción de compra. Es decir, un pago de 5-10 millones por la cesión, la ficha del jugador -que es considerable- y una cantidad no obligatoria en caso de que el Barça quisiera hacerse con sus servicios al término del curso 2025-2026.

La presión de Marcus al United, clave

Respecto a la ficha de Marcus, hay que tener en cuenta que el delantero percibe cerca de 10 millones netos por temporada. Estos debería asumirlos el club catalán, pero el británico está dispuesto a reducirse considerablemente el salario para ser culé. No será una cuestión de dinero para el jugador.

Todo indica que si el United cede lo hará avanzado el verano y solo si comprueba que Rashford va diciendo 'no' a todas las propuestas que vayan llegando. Habrá que ver si tanto Barça como jugador resisten a tal ejercicio de paciencia o en algún punto arrojan la toalla. Lo que parece claro es que la entidad azulgrana no accederá a un traspaso. Si el United se mantiene firme, la operación será muy complicada. Aunque también lo era la de Joao Cancelo y al final se logró su cesión.

Alternativas en la recámara

Con todo, y a pesar de que la lista de objetivos es hoy clara y reducida, si la economía sigue sin permitir el traspaso de Luis Díaz ni tampoco alcanzar un acuerdo con el United para la cesión de Rashford, el club activará otros nombres interesantes en su intento de reforzar la banda izquierda del ataque. Perfiles como los de Kingsley Coman o Martinelli encajan.