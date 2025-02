La hoja de ruta del Barça con Szczesny

Uno de los puntos calientes en el Barça está siendo la portería. Marc-André ter Stegen cayó lesionado de gravedad el 22 de septiembre del año pasado en Villarreal. Para cubrir su baja, el Barça convenció al polaco Wojcieh Szczesny, que se había retirado en verano, para que se volviese a poner los guantes hasta final de temporada.

Desde el pasado mes de enero, se ha convertido en el guardameta titular en detrimento de Iñaki Peña y Deco no descartó en la entrevista concedida a este medio que pueda continuar la próxima temporada tal como avanzó SPORT. “No hemos hablado de esto todavía. Es un portero de alto nivel, un gran profesional, con gran experiencia, que es muy importante para el vestuario por su carisma, como también lo son otros más. Hay que ir poco a poco. La euforia no nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Si él está contento y está bien aquí, es un jugador a tener en cuenta porque nos puede dar mucho el año que viene, pero sus planes no los conozco todavía. No hemos hablado de eso, pero seguramente hablaremos en un futuro breve”, explicó el director deportivo.

El director deportivo también habló de la manera en cómo se debe gestionar ahora la suplencia de Iñaki Peña. El alicantino fue titular tras la lesión de Ter Stegen hasta la Supercopa de España.

Un retraso en una charla lo condenó a la suplencia en el torneo y, desde entonces, Szczesny es el número uno para Hansi Flick: “Son momentos, el fútbol es así, es duro, el fútbol es un deporte colectivo, en deportes individuales es más facil. Un entrenador de un tenista debe gestionar sus momentos, sus estados de forma, pero no por jugar. Él siempre juega. La gestión del futbolista es difícil porque hay momentos, fases de la temporada que tienes que gestionar 25 jugadores cuando solo once pueden jugar de entrada. Iñaki es un gran portero, lo ha demostrado, cuando el equipo lo ha necesitado ha estado ahí. A nadie no le gusta jugar, pero las decisiones las toma el entrenador, no es mi trabajo”.

Deco también se mostró muy satisfecho por cómo va la recuperación de Ter Stegen. El alemán está trabajando duro y hay quien no descarta que pueda estar listo antes de final de temporada, aunque en el Barça nadie quiere aventurarse y todo el mundo lo deja en manos de los médicos.

“La verdad es que Marc está muy bien. Estamos muy contentos con su recuperación, aunque no soy un experto en rodillas. Empezó a hacer trabajo en el gimnasio, está haciendo entrenamientos importantes para la rodilla y está trabajando muy bien. Tanto su recuperación como la de Marc Bernal van muy bien”, acabó un Deco muy satisfecho con estas noticias.