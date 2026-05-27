La hoja de ruta del Barça con los centrales: "Si aparece la oportunidad de ficharlo, hay que ir a por él"

La posición de central ha sido una de las más debatidas en las tertulias deportivas de Barcelona durante las últimas temporadas. Sin embargo, el excelente rendimiento de Gerard Martín esta campaña, formando una dupla muy sólida con Pau Cubarsí, ha cambiado el panorama. El fichaje de Alessandro Bastoni parece prácticamente descartado por su elevado coste y la opinión de Flick, lo que hace que la prioridad del mercado blaugrana se centre claramente en la llegada de un delantero centro de garantías.

PAMPLONA, 02/05/2026.- El defensa del Barcelona Gerard Martín (c) protege un balón ante Ante Budimir (i), de Osasuna, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Iñaki Porto / Iñaki Porto / EFE

El analista Àlex Delmàs, en el programa La Posesión, repasó la situación del eje de la defensa culé: "Para mí es mejorable. Yo estoy de acuerdo con Flick: Gerard Martín ha hecho un crecimiento magnífico y lo que te permite es tener una red de seguridad para ir con todo para el nueve. Es decir, si tú tienes que hacer todos los esfuerzos en la parte delantera, la irrupción de Gerard Martín como central te cubre las espaldas en defensa. Pero si me preguntas mi opinión analítica y futbolística pura: Gerard Martín es un central de plantilla, pero no es una primera espada en la posición".

"Sí lo es Cubarsí, y sí lo podría ser Eric, aunque creo que a Eric lo vamos a ver más en el lateral que de central. Con lo cual, ahí hay margen de mejora. No es una necesidad imperiosa, pero Flick va en sintonía con lo que estamos comentando. Si le aparece una primera espada con capacidad para ficharlo, hay que traerlo. Si no, tenemos a Gerard Martín y estoy de acuerdo en esa lectura", afirmó.

Dos opciones para el club

Delmàs puso sobre la mesa dos nombres concretos que podrían elevar el nivel de la zaga: "Si aparece la oportunidad de fichar a Hato del Chelsea, hay que ir a por él. Puede jugar también de lateral izquierdo. Lo he puesto por el valor de mercado y por su versatilidad. Jon Martín es la carta de los Reyes; a mí me encanta, será un central dominante. Es diestro, con muchísimo futuro".

Jon Martín, renovado / REAL SOCIEDAD

Jon Martín, de la Real Sociedad, tiene una cláusula de 50 millones, mientras que Jorrel Hato rondaría los 35 millones y ofrece la ventaja de su polivalencia.

El escenario ideal

El analista fue más allá y expuso cómo le gustaría que quedara la defensa: "En un mundo ideal, yo vendería a Koundé (más aún con un Mundial) para meter a Eric y a un lateral derecho puro como Xavi Espart o Héctor Fort. Y respecto a Christensen, el club lo va a renovar, pero yo no lo renovaría. Es un muy buen futbolista, pero no puedes contar con él. Siempre ha sido así. Su papel debería ser para Álvaro Cortés".

Con Gerard Martín dando un salto de calidad inesperado y Cubarsí consolidado como uno de los mejores centrales jóvenes del mundo, el Barça tiene una base sólida en defensa. Mientras tanto, todas las miradas del mercado blaugrana seguirán puestas en atacar: el delantero centro es la verdadera prioridad.