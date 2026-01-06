La hoja de ruta con Araujo en Arabia

Paso a paso. Esa era la máxima que se pactó a inicios de la semana pasada cuando Ronald Araujo se incorporó a los entrenamientos el pasado 29 de diciembre. Era un primer peldaño tras estar fuera de la órbita del primer equipo durante más de un mes por salud mental. Al contrario de otras lesiones en las que se puede estimar una fecha más o menos concreta de vuelta a la competición, este es un caso particular. Aquí hay que ir evaluando con el paso de los días, no presionar absolutamente nada y dejar que el futbolista ponga todo en su sitio y decida cuando se siente listo.

De esta forma, hasta el viernes, cuando Flick atendió a los medios el día antes del derbi en Cornellà, no supimos a ciencia cierta si el jugador iba a formar parte del roster del equipo. Sí que imaginábamos que era demasiado pronto con apenas cinco entrenamientos en las piernas. Pero la situación está así, hay que ir valorando sobre la marcha y a medida de que él se vaya encontrando más cómodo.

OTRO PASO MÁS

El siguiente paso dentro de todo ese proceso se dio este lunes cuando el Barça confirmó la presencia del charrúa en la convocatoria para viajar a Arabia Saudí para la Supercopa. Es la primera expedición de la que forma parte después del Chelsea-Barça de Champions del pasado 25 de noviembre. Una magnífica noticia, sin lugar a dudas. Señal de que todo evoluciona bien.

Ronald Araujo, en la convocatoria para jugar la Supercopa, viaja a Arabia Saudita / FC BARCELONA

Esa inclusión de Ronald en la lista, eso sí, no significa que el jugador vaya a estar a disposición de Hansi Flick ya para el duelo de semifinales de este miércoles ante el Athletic Club. De hecho, a priori (puede haber cambios dentro de ese seguimiento día a día) su presencia está casi descartada para el miércoles (otra cosa es que pueda o no sentarse en el banquillo, claro).

SEGUIR EN DINÁMICA DE GRUPO

El motivo principal de su viaje a Arabia es para seguir la dinámica de entrenamientos con el resto de sus compañeros y acompañar al grupo a lo largo de estos días como capitán. Veremos en caso de clasificación para la final del domingo, pero el sentido de desplazarse para jugar la Supercopa, básicamente, es ese.

Araujo, en su regreso a los entrenamientos / GORKA

Como contamos en SPORT, las sensaciones por ahora son buenas, el feedback es positivo y Ronald va en buen camino. Flick cuenta plenamente con él cuando se sienta listo y el club está colaborando en todo, con profesionales y lo que tiene al alcance, para asesorar y colaborar con el zaguero.