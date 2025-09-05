El Hogar Gallego: 50 años de un templo barcelonista en el Maresme

Hace 50 años que el restaurante El Hogar Gallego, situado en Calella (Maresme), ofrece mucho más que marisco de primera. Desde hace medio siglo acoge a futbolistas, entrenadores, directivos y amigos del Barça —y también de otros clubes— en un ambiente familiar y discreto, convirtiéndose en una auténtica institución para los amantes de la gastronomía y el deporte.

Antonio Gordillo, chef de El Hogar Gallego, junto a Agustí Montal, ex presidente del Barça / SPORT

En sus paredes cuelga buena parte de la historia reciente del club azulgrana. El legendario presidente Agustí Montal Costa, artífice del Barça moderno de los años 70, fue un habitual del local, como recuerda una foto del verano del 2000 con el chef Antonio Gordillo. “Fue uno de los mejores presidentes del Barça, el que fichó a Cruyff, el mejor fichaje de la historia del fútbol”, rememora Gordillo, que cuenta cómo Montal “venía cada semana a comer y cuando terminaba me llamaba a su mesa y nos tomábamos una copita juntos”.

Antonio Gordillo, chef de El Hogar Gallego, junto a Txiki Begiristain / SPORT

Entre los grandes mitos, destaca también Ladislau Kubala. “Venía a la una del mediodía y se iba a las tres de la noche”, recuerda Gordillo. “Entraba en la cocina y le encantaban los callos que yo le hacía muy picantes, las angulas al ajillo y las gambas al ajillo. Yo probaba la salsa y me quemaba la lengua. Era entrenador entonces y después creo que asesoraba al Barça. Fue una gran persona”.

Antonio Gordillo, chef de El Hogar Gallego, junto a Iniesta / SPORT

El cocinero también evoca con cariño a Eulogio Martínez, goleador histórico del club: “Venía a cenar cada semana con el camarero que tenía en su bar. Ya estaba retirado, era un gran jugador y un buen tipo. Por desgracia murió en un accidente de autopista”.

Antonio Gordillo, chef de El Hogar Gallego, junto a Carles Rexach / SPORT

Nombres como Carles Rexach, Luis Enrique, Txiki Begiristain, Iniesta, Sergi Barjuan o Frank de Boer también forman parte de esta galería de recuerdos. “Luis Enrique vino una vez con un Porsche recién llegado al Barça y salió del restaurante a toda velocidad en contradirección”, ríe Gordillo. “Yo siempre les decía que era merengue y él contestaba que no quería postre de merengue. Yo tengo uno muy bueno, y le decía ‘pues te lo comes tú’”.

Antonio Gordillo, chef de El Hogar Gallego, junto a Luis Enrique / SPORT

No todos son del Barça

La pasión por el fútbol no se ha limitado al Barça. “También vinieron Paco Gento, Machín y algunos otros del Madrid, porque había peñas muy potentes en Lloret y en Mataró, y los presidentes de esas peñas los traían a cenar aquí”, recuerda el dueño del Hogar Gallego.

Todo ello ha convertido al establecimiento en un punto de encuentro de referencia, donde la gastronomía del mar se mezcla con la memoria deportiva. “Ahora hace tiempo que no vienen jugadores del Barça porque son muy jóvenes y todavía no tienen ni idea de comer bien”, comenta Gordillo con sorna. “Cuando se hagan ricos, entonces quizá aprendan”.

Este 2025, El Hogar Gallego celebra 50 años de trayectoria con tres generaciones en la cocina. De Antonio a sus hijos, mantienen viva una tradición de producto excelente, servicio impecable y amor por el deporte y la cultura del país. Si las paredes hablaran… dirían: “¡Visca el Barça y viva la buena mesa!".