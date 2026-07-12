El Hoffenheim admite negociaciones por Asllani

El Barça podría estar buscando un segundo delantero en el mercado en el caso de que salga Ferran Torres y el joven futbolista del Hoffenheim Fisnik Asllani gusta mucho en el club blaugrana. En las últimas horas se ha rumoreado que el delantero habría paralizado las negociaciones para fichar por el Borussia Dortmund para comprobar si el Barça da el paso definitivo. El director deportivo del club alemán, Andreas Schicker, reconoció que están en negociaciones abiertas con varios clubs tanto en Alemania como en el extranjero porque Asllani genera mucho interés. De hecho, lo dan prácticamente por perdido.

Andreas Schicker se remitió a la cláusula de rescisión de 29 millones de euros para dar salida al futbolista: "Estamos en conversaciones con clubes tanto nacionales como extranjeros. No es ningún secreto que Fisnik Asllani tiene una cláusula de rescisión", confirmó.

Asllani se ha presentado a la pretemporada del equipo sabiendo que pueden ser sus últimos días en el Hoffenheim y el futbolista está apurando para elegir la mejor opción. Asllani nunca se ha escondido y públicamente se ha dejado querer por el Barça asegurando que sería un sueño vestir de blaugrana. Su sentimiento es culé y estaría muy pendiente tanto él como su entorno por si Ferran Torres sale en las próximas semanas ya que se le podría abrir una puerta.

Los ojeadores del Barça han seguido a Asllani con mucho detenimiento en la última temporada y Deco llegó a reunirse con su entorno. Sabe de su predisposición total y también de que se trata de un futbolista con muchísima proyección y a un precio razonable. Por el momento, el club blaugrana está centrado absolutamente en el fichaje de Julián Álvarez aunque necesitarán doblar la posición. En Alemania se daba por hecha ya la salida de Asllani al Dortmund, pero algo ha sucedido en las últimas horas porque se ha ralentizado la operación. El Barça sigue atento y habrá que ver si Deco y Flick dan el paso definitivo para firmar a una de las revelaciones de la Bundesliga.