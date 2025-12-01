Hoeness desvela la cláusula de salida de Harry Kane en el Bayern

El presidente de honor del Bayern de Munich, Uli Hoeness, dio detalles del contrato de Harry Kane y desveló su cláusula de salida firmada en el momento en el que el futbolista accedió a fichar procedente del Tottenham. Hoeness admitió que hay una vía de escape, pero confían en que Kane no la ejerza: "Tiene una cláusula de rescisión anual hasta finales de este mes de enero. Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027, pero sí que existe esta cláusula para irse en verano"

Hoeness aseguró que el Bayern debería hacer un esfuerzo para retener a Kane ya que su rendimiento es excelente: "Si dependiera de nosotros —y he oído que también depende de él—, la ampliaría. Su familia está muy contenta. En Múnich, uno puede seguir con sus asuntos en paz. Harry Kane solo podía salir con guardaespaldas cuando residía en Londres y eso afecta. No necesito necesariamente ese tipo de vida y creo que él aquí se siente muy a gusto con nosotros".

Harry Kane hablará con el Bayern este mes de enero para tener claros los planes de futuro del club alemán. Su demanda es clara y pasa por una ampliación de, al menos, dos años más para poder tener asegurada la parte final de su carrera deportiva. En caso contrario, el delantero y su entorno han mantenido contactos con varios clubs -entre ellos el Barça- y tomará una decisión. A Kane le gustaría tener contrato en el Bayern o en otro club europeo de primerísimo nivel hasta el 2029.

El Barça se interesó por su situación hace unos meses y quería tener claro el contrato del futbolista y el tipo de operación que podría realizarse. Y confirmó que en verano puede marcharse por un precio cerrado de 65 millones de euros. Otra cosa son las demandas económicas que podría requerir el jugador, ya que en el Bayern está cobrando unos 20 millones de euros brutos, unas cifras algo inferiores a lo que percibe Lewandowski en el Barça.

La opción Kane es complicada porque el futbolista prioriza en estos momentos escuchar al Bayern y porque el Barça no quiere decidir ahora mismo lo que va a ocurrir en la posición de delantero centro. Lewandowski desea seguir otro año más y dependerá de su rendimiento, por lo que no podría comprometerse ahora con Kane. El club blaugrana tiene como objetivo principal a Julián Álvarez (Atlético), aunque sus cifras son demasiado altas. El Atlético lo tiene como intransferible y, en caso de salir, su precio no bajaría de los 150 millones de euros, una tasación que en el Barça se considera sobredimensionada.