Hoeness carga contra el Barça: "Compras y compras... y acabas con 1.200 millones de deuda"

La situación económica del Barça sigue siendo complicada, un hecho que ha comportado que quizá no hayan podido moverse en el mercado de fichajes como les hubiera gustado. No obstante, hay otros equipos que se han gastado verdaderas millonadas por varios jugadores. En este sentido, Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich expuso en la tertulia 'Doppelpass' de la cadena 'Sport1' el papel del club alemán en esta ventana de traspasos y comparó su situación con la del Barça.

Uno de los objetivos del Bayern este verano fue el de Florian Wirtz, pero lo tuvieron que descartar por la cifra que el Bayer Leverkusen pedía por él. Al final, el Liverpool se acabó llevándose al centrocampista por 150 millones de euros: "Él (Max Eberl, director deportivo) hubiera querido comprar a un jugador, pero nosotros sabemos lo que tenemos en la caja. Eso es tan importante como el éxito deportivo".

"Ahí está el ejemplo del Barcelona. Si compras, compras y compras... de repente tienes 1.200 millones de deudas. Adiós muy buenas", se acordó de los azulgranas el máximo dirigente de la entidad.

El mercado del Bayern

Además, Hoeness también quiso restar importancia a los 'rifirrafe' entre la directiva y Eberl durante el mercado: "Es normal no estar siempre de acuerdo. Con Rummenigge (antiguo CEO) también me peleé a menudo, pero cuando la puerta se cerraba, todo volvía a estar bien”, señaló. Sin ir más lejos, el alemán desmintió los rumores de una posible dimisión de Eberl por este motivo: “Max es bastante sensible. Habría que preguntarle a él si piensa así, pero para nosotros en el consejo no fue tema en absoluto".

Pese a que el Bayern no pudo cerrar las operaciones de Wirtz ni Nick Woltemade, quien lo ha fichado el Newcastle por 85 millones, el presidente del club defendió que: "somos los verdaderos ganadores de este mercado porque tenemos un equipo muy fuerte". Así como cargó contra aquellos equipos que tienen fortunas millonarias para invertir en jugadores: "Esto es como el Monopoly. Avanzas hasta el Paseo del Prado, llega un jeque y entonces puedes comprar".