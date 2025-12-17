Xavi Barroso renueva con el Barça hasta 2029

El primer equipo de hockey patines del Barça sigue dando pasos en su planificación de la temporada 2026. Después de anunciar la baja de Pablo Álvarez una vez finalice su contrato este verano, el club ha comunicado este martes la renovación de Xavi Barroso hasta 2029.

"Muy contento de poder alargar mi vinculación con el club, que desde los 13 años me ha visto crecer. Dar las gracias al club y a la gente que ha tratado la renovación, muy agradecido a todas las partes. Mi trabajo es devolver la confianza que me han dado con buen juego y esperamos con muchos títulos por el club", apuntó el de Caldes de Montbuí en declaraciones difundidas por los medios del club.

El #26 azulgrana es uno de los jugadores más en forma del equipo en estos primeros meses de la campaña y es el máximo goleador del equipo en la OKLiga, empatado precisamente con Pablo Álvarez, con diez goles cada uno. "Las cosas están saliendo muy bien, ya conocía a Ricard (Ares) de la etapa anterior que vivimos juntos en Portugal, me siento muy a gusto con el modelo de juego y creo que se está demostrando", afirmó Barroso.

Barroso llegó al hockey formativo azulgrana con 13 años y empezó a formar parte del primer equipo en el curso 2011/12, aún en edad junior. Al curso siguiente fue cedido al Moritz Vendrell y regresó al Barça hasta 2018, donde emprendió un nuevo camino en la potente liga portuguesa. Tras su paso por Oliveirense y Porto regresó a la disciplina azulgrana donde se ha hecho una de las figuras clave en los esquemas de Ricard Ares.