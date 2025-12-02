Visita de la sección de hockey azulgrana a menores hospitalizados en Can Ruti

Los más pequeños del Hospital Germans Tries i Pujol (Can Ruti) recibieron esta semana la visita de una comitiva de la sección de hockey patines del Barça dentro del del programa 'Polseres Blaugranes' de la Fundació Barça que organiza durante todo el año visitas de las secciones a los niños y niñas hospitalizadas.

La representación blaugrana estuvo conformada por los jugadores del primer equipo Sergi Fernández, Carles Grau, Marc Grau, Xavi Barroso y Ferran Font, además del primer y segundo entrenador, Ricard Ares y Moi Escudero, el mánager deportivo de la sección Gaby Cairo y del directivo responsable del hockey azulgrana Xavier Barbany.

Marc y Carles Grau, con uno de los niños hospitalizados / FC Barcelona

El objetivo del programa 'Polseres Blaugranas' pasa por " transmitir ilusión y emociones positivas a estos chicos y chicas que están pasando un momento tan complicado y duro en sus vidas". Con esta meta, jugadores y personal de las diferentes secciones del club colaboran durante todo el año con los diferentes proyectos de la Fundación dentro de la campaña 'Navidad todo el año'.

Según informa la Fundació Barça, para la comunidad médica, estos momentos son un factor muy importante para afrontar las enfermedades e incluso mejorar su pronóstico. Y es que a través del programa, se promueven acciones en colaboración con hospitales pediátricos de Cataluña y de todo el mundo con el objetivo de hacer más amable y humanizar la atención y cuidado de los niños, niñas y jóvenes que sufren enfermedades graves según las necesidades identificadas en cada centro hospitalario y en los cuidados paliativos a domicilio.

Xavi Barroso y Ferran Font, con una de las niñas hospitalizadas / FC Barcelona

La visita de la comitiva azulgrana, además de visitar a los más pequeños ingresados en diferentes áres, participó en una rueda de prensa improvisada en la que los jóvenes pacientes de la planta de psiquiatría infantil y juvenil realizaron preguntas a los jugadores sobre su día a día como deportistas de élite.