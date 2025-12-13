Último esfuerzo antes del parón navideño para el Barça de Ricard Ares

El Barça recibe este domingo en el Palau Blaugrana (12.00 horas) al Cerdanyola en el último partido de la OKLiga antes del parón navideño. Un duelo que llega tras la meritoria victoria del pasado miércoles en Les Comes contra el Igualada para seguir sumando en la WSE Champions.

El combinado que dirige Ricard Ares llega a la cita como colíder de la competición doméstica empatado a 28 puntos precisamente con el Igualada y podría marcharse al parón invernal en solitario si los de Marc Muntané pinchan en su duelo contra el noveno clasificado de la tabla, el Addis Hockey Rivas (domingo, 17.30 horas) que acumula dos jornadas sin perder. Los azulgranas, por su parte, afrontan un encuentro contra el recién ascendido Cerdanyola, duodécimo clasificado, con apenas 10 unidades en su casillero.

"Sabemos de la importancia de estos tres puntos tal y como está la clasificación en este momento y por eso tenemos que entrar muy bien al partido, muy concentrados, muy serios, porque queremos cerrar el año con victoria", afirmó Ares en declaraciones a los medios del club, teniendo en cuenta que "si trabajamos bien esta jornada, seguiremos líderes".

Pese a la situación en la tabla del conjunto vallesano, el técnico del Barça tiene claro que no pueden confiarse. "En momentos es cierto que no han competido tan bien pero hay partidos que han merecido más de lo que tienen. Cuentan con jugadores de experiencia, que han estado en grandes clubes europeos y por tanto es un equipo, como todos, contra el que tendremos que frenar sus individualidades", analizó sobre el rival.

Ignacio Alabart, uno de los goleadores del equipo, espera también a un duelo complicado. "Recibimos a un rival que viene apurado de puntos, que tiene necesidad de ganar y eso también nos obliga a nosotros a centrarnos mucho en este partido", explicó el #3 azulgrana. El gallego remarcó además la importancia de "hacer un buen resultado" también de cara a la última jornada de la primera vuelta de la OKLiga (la siguiente) "para encarar también la Copa del Rey de la mejor manera posible".

Reconocimiento a Barroso

Antes del encuentro, los focos se centrarán en Xavi Barroso quien recibirá de manos de la Federación española de patinaje (RFEP) el galardón que lo reconoce como mejor jugador de la OKLiga en el mes de noviembre. El de Caldes de Montbui es el máximo anotador del equipo, con nueve goles en estas 11 primeras jornadas de liga.

Para este encuentro, Ares podrá contar con toda la plantilla para completar la convocatoria.