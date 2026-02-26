WSE CHAMPIONS
St. Omer - Barça: Horario y dónde ver el partido de la WSE Champions League
A qué hora y dónde ver el St. Omer - Barça de la WSE Champions League
Ronald Goncalves
St. Omer y FC Barcelona se enfrentan hoy jueves 26 de febrero en la Salle du Brocus en la nueva jornada de la WSE Champions League 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el St. Omer - FC Barcelona y dónde ver el partido en España.
En este sentido, pese a llevar una racha de tres conquistas consecutivas, el conjunto culé cayó ante el Porto en la última fecha (primera derrota de la temporada), por lo que quedó relegado al tercer puesto de la tabla con 13 puntos y +8 en la diferencia de goles.
Sin embargo, los antecedentes entre el St. Omer y el Barcelona son positivos para los blaugranas, ya que justamente los golearon (6-1) al principio del año en el Palau, demostrando la superioridad de los de Ricard Ares.
Coincidentemente, el combinado francés arribará a la disputa sin haber sumado ni un punto en la actual edición de la Liga de Campeones, pues ha perdido los seis partidos que ha disputado en la presente temporada.
Por lo tanto, no solo se encuentra en el último lugar de la tabla, sino que solo ha sido capaz de anotar 7 tantos ante 32 que ha recibido, prácticamente duplicando la cantidad de goles encajados del siguiente en la estadística y dejando entrever una cómoda victoria para el Barcelona.
HORARIO DEL ST. OMER - BARÇA DE LA WSE CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre St. Omer y FC Barcelona, correspondiente a la nueva jornada de la WSE Champions League, se disputa hoy jueves 26 de febrero a las 20:00 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL ST. OMER - BARÇA DE LA WSE CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de la WSE Champions League entre St. Omer y FC Barcelona se podrá ver a través de WSE TV.
También puedes seguir el desempeño del Barça en la WSE Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
