Sergi Aragonès renueva con el Barça hasta 2029

El FC Barcelona de hockey patines y Sergi Aragonès han sellado la continuidad del jugador por tres temporadas más. El acuerdo, que amplía un contrato que expiraba el próximo verano, vincula al jugador con el primer equipo hasta el 30 de junio de 2029.

“Muchísima felicidad, mucho orgullo; es un placer esta vinculación. Es un sueño de un pequeño culer y espero que continúe a lo largo de estas tres temporadas”, reconoce el propio Aragonès en el comunicado compartido por el club.

Natural de Sant Sadurní d’Anoia y formado en la 'casa', Aragonès llegó a la cantera azulgrana con 17 años y compitió durante dos campañas en el filial (2014-2016). Su progresión continuó en el Noia Freixenet, donde completó cuatro temporadas en la máxima categoría estatal (2016-2020) antes de dar el salto al hockey portugués con el Benfica. Tras una etapa de un año y medio en Lisboa, regresó a Catalunya en el mercado de invierno de la temporada 2021-22 para incorporarse al Reus Deportiu, paso previo a su retorno al Barça en el verano de 2024.

“Desde hace muchos años tenía el objetivo de llegar al Barça. Estas dos primeras temporadas me han servido para consolidarme y ofrecer lo mejor de mí. Creo que la capacidad de trabajo, de sacrificio y de entrega ayudan al equipo y han sido uno de los motivos que han hecho posible la renovación”, dijo el jugador.

“Es mi pasión. Desde muy pequeño decía que quería jugar en el mejor club del mundo, que es el Barça, y ahora que estoy aquí, toca disfrutarlo, con mucha responsabilidad, dando siempre lo mejor de mí para intentar dar muchas alegrías a la afición”, añadía.

A sus 29 años, y después de una trayectoria que le ha permitido ganar experiencia y madurez competitiva, Aragonès se ha consolidado de nuevo en el conjunto azulgrana. Desde su regreso, ha contribuido a la consecución de dos Supercopas y una OK Liga.

Por su lado, Gaby Cairo, mánager deportivo de la sección, afirmó que la renovación de Aragonès "responde a nuestra estrategia de continuar con jugadores que sienten nuestros colores y que han pasado por La Masia. Sergi es uno de esos jugadores, que realmente nos aporta y nos aportará mucho carácter, un compromiso irrenunciable en cada partido, y esperamos que continúe con la proyección que ha demostrado durante estas dos temporadas”.