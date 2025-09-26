Sergi Aragonès lidera la 'repetición' de la Supercopa para un sólido Barça

El Barça se impuso con cierta autoridad por 1-4 en el primer partido de la OK Liga en la pista de un Igualada Rigat que plantó más cara de lo que mostró el marcador con Sergi Aragonès como gran protagonista. Lo próximo será viajar a tierras argentinas al asalto del Mundial de Clubs.

Igualada Rigat HC - Barça (hockey patines, OK Liga), 26/09/2025 OK LIGA IGU 1 4 BAR Alineaciones IGUALADA RIGAT HC, 1 (1+0): Arnau Martínez (p.), Matías Pascual, Joan Ruano, Guillem Llorens, Marc Carol -cinco inicial-, Roger Bars (1), Marc González, Miguel Cañadillas y Biel Llanes. BARÇA, 4 (1+3): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart (1), Marc Grau, Sergi Aragonès (2), Ferran Font -cinco inicial-, Sergi Llorca (1), Eloi Cervera, Xavi Barroso y Pablo Álvarez.

Era la reedición de la final de la Supercopa de España que disputaron ambos equipos el pasado domingo y que se saldó con victoria azulgrana por 1-3 en el mismo escenario de Les Comes con tantos de Ignacio Alabart, Marc Grau y Eloi Cervera. Es decir, dos marcados casi calcados.

El inicio de partido y de la OK Liga fue espectacular, con continuas llegadas y más oportunidades visitantes. Un activo Sergi Aragonès, Ferran Font y Marc Grau probaron a Arnau Martínez, mientras que en la otra portería el emblemático exazulgrana Matías Pascual estuvo a punto de marcar a la media vuelta.

Aragonès volvió a avisar al meta local antes de inventarse un golazo tras internarse, pasar por delante de Arnau Martínez y marcar con mucho talento el 0-1 al paso por el 7'. Sin embargo, el partido cambió radicalmente cuando el capitán local Roger Bars enganchó un misil que rozó la escuadra de Carles Grau y supuso el 1-1 en el 11'.

Muy poco que reseñar en el segundo segmento de la primera parte. El canterano arlequinado Eloi Cervera no pudo con el portero local en el 13' y antes del descanso fueron Alabart y Sergi Llorca quienes fueron protagonistas. El mérito de Marc Muntané desde el banquillo fue frenar el ímpetu visitante e igualar el partido.

No cambió excesivamente la decoración en la reanudación, con sendas ocasiones de Marc González y de Sergi Aragonès tras el 30'. Poco a poco, el Barça fue recuperando sus mejores sensaciones de manos del mejor jugador del equipo y una de las grandes estrellas de la OK Liga, Ignacio Alabart.

Marc Grau no consiguió rematar a gol en el 34' a un metro de la portería y, tras una gran acción defensiva de Ferran Font, el gallego asistió de manera magistral a Barroso (no pudo con el meta local) y en el 28' aprovechó un sensacional pase de Sergi Llorca para marcar con calidad el 1-2 en el 39'.

Sergi Llorca 'mató' el partido con el 1-3 en el 39' tras remontar la línea de fondo y encontrar de forma quirúrgica un hueco entre el poste y las guardas de Arnau Martínez. La puntilla la puso Sergi Aragonès, un jugador capaz de correr durante 50 minutos que anotó el 1-4 para el equipo que dirige Ricard Ares en una contra a pase de Marc Grau.