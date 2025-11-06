Sergi Aragonès: "Ganar la Champions es un reto y un objetivo claro"

El Barça, tras caer eliminado la temporada pasada en la fase de grupos, afronta desde este jueves una nueva edición de la WSE Champions con el objetivo puesto en mejorar los resultados de la pasada edición y poder pelear por el título.

El primer rival en esta primera ronda será el Reus, un viejo conocido de la OK Liga, en lo que será el segundo 'Clàssic' de la temporada tras el duelo de la OK Liga disputado hace un par de semanas con victoria azulgrana. Sergi Aragonès, quien militó durante tres temporadas en el Reus antes de fichar por el Barça en 2024, analizó para SPORT este debut en la Champions así como los objetivos del equipo en la etapa con Ricard Ares en el banquillo.

Con dos bajas importantes en la plantilla, has dado un paso adelante, eres el máximo goleador del equipo...

Creo que no es una faceta mía ser goleador, pero sí que he sentido una parte de dar un paso adelante, de responsabilidad, porque me gusta estar en los momentos difíciles, entonces siento que puedo aportar mucho ahora mismo en el equipo y los goles son un resultado natural de hacer las cosas bien.

¿Y en cuanto a tu presencia en el vestuario, con los jóvenes que han tenido que tomar la alternativa quizá más pronto de lo que ellos esperaban?

Sí, creo que a mí me gustó mucho cuando me ayudaron cuando era chico y ahora ver que puedes ayudarles, que te preguntan, que puede ser una ayuda para ellos pues también resulta muy gratificante.

¿Qué les estáis intentando transmitir de lo que es jugar en el primer equipo del Barça?

Sobre todo mucha tranquilidad, es un vestuario, es una pista que impresiona mucho y creo que es una cosa que tiene que ser muy fácil, muy natural y sobre todo darles tranquilidad, confianza, que nos puedan ayudar mucho también e intentar arroparlos en el equipo cuanto antes.

Sergi Aragonès, en el Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Temporada nueva, la plantilla básicamente es la misma que el año pasado, pero el entrenador no ¿Cómo os estáis adaptando a la nueva filosofía de Ricard Ares?

Tiene otra forma de trabajar, otra metodología, pero nosotros somos profesionales hace años y evidentemente pues tenemos esta capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. El inicio ha sido intenso como he dicho y nos hemos tenido que adaptar muy rápido para poder estar en la idea de Ricard Ares y que todas las mentes del equipo estén en una sola idea.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre la filosofía de Ricard Ares y la del año pasado con David Cáceres?

Ricard Ares es una persona muy intensa, desde el primer minuto está con mucha tensión, mucho grito, y eso te hace estar alerta. Creo que todo el equipo está tensionado desde el primer minuto para poder pues estar todos con la misma idea en pista.

Llega el debut en la Champions ¿Teníais estos días ese partido de debut en mente?

La Champions siempre está en la mente de cualquier jugador y además del FC Barcelona. El año pasado fue un reto que no conseguimos, fue un objetivo que fallamos muy tempranamente y creo que desde ese momento el club y el equipo están focalizados en esta competición.

¿Lo afrontáis de manera diferente después de lo que pasó el año pasado?

Sí, personalmente creo que sí, cuando te llevas una decepción de este calibre te da un toque de tensión y evidentemente tienes que ponerle más énfasis en estar bien en la Champions.

En las entrevistas de la temporada pasada, todos los compañeros decían que es el gran objetivo de la temporada ¿sigue siéndolo?

Sin duda, creo que todas las competiciones son importantes, un título es un título, pero creo que el rey de los títulos es la Champions. Ya estás muchas semanas antes pensando en ese día, creo que todo el equipo tiene muchas ganas de ese título y hace años que el club no lo consigue, entonces es un reto y un objetivo claro.

El debut será contra el Reus, un viejo conocido, especialmente para ti, ¿tiene algún componente especial de este partido?

Es una pista que me gusta mucho, he jugado dos temporadas y media ahí y evidentemente conozco muchas caras en el público, pero es llegar ahí, olvidarse de la grada y evidentemente estar en la pista. A mí me gusta mucho ese pabellón y espero que nos juegue también a favor.

¿Qué destacarías del Reus de cara a este partido de Champions?

Va a ser un equipo que juega con una idea fácil, sencilla, pero muy efectiva, creo que lleva muchos años con la misma idea, el equipo se ha rejuvenecido mucho pero aún así tiene mucho talento. Cabe destacar que tiene un gran potencial y creo que tenemos que estar muy acertados para ganar ahí.

Hace un par de semanas os enfrentasteis al Reus en OK Liga, ¿esperas algo diferente?

Creo que va a ser un partido bastante igual, lo que va a diferenciar es la efectividad. Nos conocemos mucho y hemos jugado muchas veces el uno contra el otro, pero lo que marca estos partidos es la efectividad.

Sergi Aragonès, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Hay algo en concreto que hayáis trabajado desde ese partido?

Evidentemente lo revisamos cuando acabó el partido, al día siguiente, pero tenemos tantos objetivos a corto plazo con liga, etc, que evidentemente se aparcó un poco ese partido pero internamente lo tienes ahí.

Más allá del Reus, repiten dos rivales respecto al año pasado en la fase de grupos, que son el St. Omer y el Porto, además del Igualada y el Trissino. ¿Qué destacarías de estos primeros rivales?

Que todos son unos equipazos. Estar en una Champions significa mucho, no hay rival fácil, además es una competición como se demostró, que puedes fallar una vez pero no dos. En la fase de grupos creo que tenemos que acertar muy bien, estar siempre enchufados porque cualquier despiste te puede complicar la vida.

¿Hay algún partido, algún rival en concreto que pueda ser clave para dar el salto a la siguiente fase?

Sobre todo puntuar en casa, hacernos muy fuertes en el Palau, con nuestro público, nuestra gente y luego sumar todos los puntos que puedas fuera de casa. Hay rivales que son muy complicados, pero hay rivales también trampa, entonces hay que estar siempre muy regular y eficaz.

Yo tengo muchas ganas de ir a Porto y ganar, creo que es el gran escenario, un equipazo y creo que hay que entrenar para estar muy bien.

¿Hay alguna cuenta pendiente con alguno de ellos?

Se acaba con tu contrato este 2026, ¿ya habéis empezado a hablar de tu futuro?

No, aún no hay nada avanzado, evidentemente yo en el Barça estoy muy feliz, ojalá sean muchos años más, pero estoy centrado en el día a día, en el entreno. Hacer las cosas bien suma siempre para mí y para el equipo y creo que en esto estoy centrado.