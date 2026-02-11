La sequía goleadora del Barça, inédita en este siglo

El Barça cerró el domingo una semana para olvidar en la que disputó dos partidos y cosechó dos derrotas. La primera llegó en un partido clave en la WSE Champions, contra el Porto, rival directo por el liderato del grupo, y en el Palau Blaugrana, tras recibir dos goles, uno de Rafa Costa y otro de Ezequiel Mena (0-2). Los de Ricard Ares, que llegaban en el primer puesto de la tabla tras haber ganado a domicilio al conjunto luso en la jornada anterior (3-5), perdieron esa posición de privilegio en casa.

El segundo llegó apenas tres días después, esta vez en liga, en el Clásico del hockey español. Los azulgranas viajaron a tierras gallegas con el objetivo de arrebatar el liderato al Liceo, pero tras un partido denso y muy controlado por ambas partes, un trallazo de Bruno Saavedra en el 48' decantó el choque (1-0). El Barça volvió a casa de vacío y a seis puntos de los de Juan Copa que se afianzan como líderes de la fase regular de la OK Liga.

El denominador común en ambos partidos fue la falta de gol. Los de Ricard Ares tuvieron ocasiones aunque faltó definición y por primera vez en mucho tiempo dejaron su marcador a cero. En liga, la última vez que el Barça se quedó sin marcar fue en la temporada 2014/2015, hace más de una década. Fue en la jornada 19 de la fase regular en el partido disputado el 31 de enero en la pista del Voltregà. Dani Rodríguez marcó el único gol del partido y dio la victoria a los locales. Fue la única derrota del curso para los azulgranas, además del empate (3-3) que concedieron contra el Liceo, y acabaron llevándose el título de liga con 85 puntos. Por entonces, el formato se disputaba sin play-off, únicamente con la fase regular.

En la WSE Champions, desde que la competición se celebra bajo esta demoninación en la temporada 2022/2023, el Barça nunca había cerrado un partido sin marcar.

Para encontrar dos partidos consecutivos en los que el Barça se marchara con derrota y sin anotar habría que remontarse a registros más allá de este siglo. Una estadística que pone aún más perspectiva este hecho inédito que ha firmado el equipo de Ricard Ares esta semana.

El precedente de la Copa

Algo más cercana es la última vez que el Barça no consiguió anotar durante un partido. Fue en los cuartos de final de la pasada Copa del Rey, en una eliminatoria que acabó ganando el Noia Freixenet por 2-0. En ese encuentro disputado en el Pavelló Joan Ortoll (Calafell) los goles llegaron ya bien entrada la segunda mitad, el primero de Toni Salvadó (33:32) y el segundo de Xavi Aragonès (41:42). Curiosamente, los azulgranas han quedado enmarcados contra ese mismo rival en los cuartos de final coperos de esta temporada 2025/2026.