Ricardo Ares debuta con el Barça ante el equipo que lo catapultó a la élite

Menos de dos semanas después del inicio de la pretemporada, el Barça disputa este viernes el primer partido oficial con Ricardo Ares en el banquillo en la primera jornada de la Frit Ravich Lliga Catalana. Será a las 20.00 horas frente al CP Voltregà Movento Stern en el 'Oliveras de la Riva' sin la presencia de ningún canal televisivo.

El sorteo ha querido que el bilbaíno inicie su trayectoria en el banquillo contra el último equipo al que dirigió antes de convertirse en seleccionador español femenino, en segundo entrenador de la masculina y finalmente en seleccionador. Las últimas cuatro temporadas dirigió al FC Porto luso, con el que rompió una sequía de 33 años cuando alzó la Champions en 2023.

"Me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de competir. Durante las pretemporadas, de lo que tienes ganas como entrenador es de trabajar en partidos para ver cómo está el equipo. El objetivo es consolidar lo que trabajamos semanalmente y dar pasos adelante, que aparezca lo que quiero que sea el ADN del equipo", explicó Ares.

Ignacio Alabart, quizá la principal figura del actual cuadro azulgrana, recuerda con cariño sus dos campañas cedido en el equipo osonense (2015-17). "Siempre que juego allí es especial. Hemos llegado con las pilas cargadas y estoy disfrutando mucho con el nuevo cuerpo técnico y los compañeros. Queremos ganar el partido, porque el objetivo es levantar este título", dijo el coruñés.

Alabart es el principal referente del actual Barça / VALENTÍ ENRICH

Ricardo Ares no podrá contar el viernes con Sergi Llorca, Sergi Aragonès y el joven Eloi Cervera, quienes siguen preparando con la selección española absoluta el Europeo que se disputará del 1 al 6 de septiembre. A las órdenes de Pepe Varias, el combinado español buscará su cuarto entorchado continental consecutivo tras sus oros en 2018, 2021 y 2023.

El gran ausente en esta cita europea es el citado Alabart. El azulgrana vivió dos meses complicados por los problemas físicos antes de convertirse en la gran estrella de los play-offs al título de liga, por lo que a finales de junio decidió renunciar al torneo para centrarse en su recuperación. El club informó a SPORT que se está entrenando sin problemas y será de la partida en Sant Hipólit.

Voltregà y Barça están en el grupo A junto al Recam Làser CH Caldes, al que se medirán los azulgranas el 7 de septiembre a las 12 de la mañana en el Palau. El Grupo B lo forman el Reus Deportiu Virginias, el Senergy Renovables Sant Just y el invitado PAS Alcoi; en el C jugarán el Parlem Calafell, el Pons Lleida y el Shum Maçanet (los dos últimos se enfrentan este viernes a las 21.00 horas); y en el D aparecen el Igualada Rigat HC, el CE Noia Freixenet y el Cerdanyola HC.

Por primera vez en muchas temporadas, el cuadro azulgrana afronta el curso sin realizar ningún fichaje. Y eso que el argentino Mati Pascual causó baja el pasado verano con 37 títulos a sus espaldas tras una época muy dura desde la grave fractura de tibia y peroné que sufrió en noviembre de 2022 en el Mundial. Tiempo de recortes es sinónimo de protagonismo para los canteranos.