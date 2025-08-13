Ricard Ares, técnico del Barça: "Entrenar aquí es sinónimo de luchar por todo"

El técnico Ricard Ares, nuevo entrenador del Barça de hockey patines, tiene claro lo que supone dirigir al equipo 'blaugrana', porque "entrenar al Barça es sinónimo de títulos", ha asegurado desde Encamp, donde el equipo está realizado una parte de la pretemporada.

El relevo de David Cáceres llega del Oporto, donde conquistó la liga en su última temporada.

"Con el Oporto fue complicado porque es un club que implica estar en todas las competiciones, pero es verdad que acabó muy bien al ser campeones de liga. Llego aquí con mucha ilusión, un equipo que me gusta mucho y si trabajamos bien podemos conseguir los objetivos", ha dicho.

Ares cuenta en Encamp con la presencia de siete jugadores del primer equipo: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Pablo Álvarez, Marc Grau, Ferran Font, Xavi Barroso y Carles Grau. Y tiene las bajas de Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera con la selección española. También están los jóvenes Miki Escala, Àlex Ortigosa, Biel Nadal, Nil Torelló, Jordi Del Amor y Marc Cáceres.

"Mantenemos el mismo bloque de la temporada pasada, sin ninguna incorporación y con una baja. En caso de haber lesiones contaremos con los jóvenes. Hay ocho jugadores doblando posiciones y un equipo muy equilibrado", ha comentado.

También ha elogiado a los más jóvenes: "Están muy preparados porque en todas las categorías hemos sido campeones de Cataluña y de España. Un primer equipo es un salto diferencial, pero se esta trabajando muy bien y nos ayudarán si nos hacen falta".

En cuanto a los rivales, Ares considera que la OK Liga ha dado un paso hacia adelante: "El Liceo ha hecho incorporaciones importantes, Igualada mejora, Reus se mantiene bien y muchos han mejorado y el nivel es muy alto".

El estilo de su Barça será con un "hockey directo" y la idea de "tener la iniciativa del juego", que simplemente es "el ADN de un equipo grande", aunque ha comentado: "Si nos tenemos que tirar atrás en algún partido, lo haremos con humildad".

Sobre la baja de los internacionales, Ricard Ares fue un poco crítico. "No es el escenario ideal para implementar un estilo de juego nuevo, pero con los tres, tengo contacto directo. Cuando vuelvan el día 9 estaremos en semana de Lliga Catalana y los encajaremos dentro del grupo", ha indicado.