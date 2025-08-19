Ricard Ares promete trabajo: "La exigencia diaria de todos es la clave"

Tras la primera semana de entrenamientos y un pequeño 'stage' en Andorra de por medio, hoy ha sido el día de Ricard Ares. Esta mañana se ha llevado a cabo su presentación ante los medios en el Palau Blaugrana, donde ha asegurado que la clave será "la exigencia diaria de todos". Trabajo aparte, el técnico bilbaíno se ha mostrado confiado con su equipo, ya que considera que tiene "una plantilla equilibrada para poder disputar todos los títulos". Empieza el proyecto Ares.

"Un sueño". Así ha definido Ricard Ares el inicio de su aventura en el banquillo del Barça, la cual emprende con "mucha ilusión, ambición y ganas de dar el 300% diariamente". El también exjugador llega a la Ciudad Condal tras rescindir contrato con el Porto, aunque ya podría haberlo hecho unos años antes cuando renovó con el club portugués. "Antes de mi renovación en el Oporto por 4 años estuvimos cerca, pero por timmings no se dio. Estas conversaciones de años anteriores demuestran las ganas de que yo estuviera aquí".

Ares se define

Con pasado como seleccionador nacional, el entrenador de 50 años se ha definido como alguien "muy trabajador" y "muy intenso". "Sobre todo, puedo aportar la ambición y la ilusión diaria. Yo digo a los jugadores que de nada sirve el pasado y lo que hay que hacer es trabajar. Aportaré trabajo incansable por ser los mejores en todo, es con lo que debemos enfocarnos", ha expresado el vasco, quien ha añadido que vive el hockey "con mucha pasión".

Tras los primeros días, Ares ha hecho una valoración "muy positiva" de los mismos y ha marcado los objetivos de la temporada: "El reto es Europa y todas las competiciones. Desde 2018 no somos campeones de Europa y tenemos que poner el foco, pero también en la Lliga Catalana, que es el primer título".

En contacto continuo con los internacionales

No está siendo una pretemporada normal para el equipo de hockey patines debido a la disputa del Europeo. El Barça tiene tres representantes con la selección española: Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera. Sin embargo, para Ricard Ares es un hándicap, ya que no puede implantar su estilo de juego a todos sus pupilos desde el primer día. "No es la situación ideal y es evidente que me gustaría tenerlos a todos", ha empezado, aunque ha relatado que está en contacto con los internacionales: "Los tres internacionales ya han recibido todo el trabajo hecho para que ellos paralelamente estén al día de lo que se van a encontrar aquí. Con ellos vamos a tener menos tiempo de práctica".

Las valoraciones de los directivos de la sección: "Necesitábamos este capitán de barco"

El directivo responsable de la sección, Xavier Barbany, y el manager deportivo, Gaby Cairo, han acompañado a Ricard Ares en su presentación y le han dado la bienvenida públicamente. "Queremos luchar por Europa y tenemos a la mejor persona para que así sea. Tiene un currículum muy potente y estamos muy contentos de tenerte aquí", ha dicho Barbany, que también ha recalcado que "estamos obligados a ganarlo todo".

Ares, con los directivos de la sección / Judit Caritel / FCB

Por otra parte, Cairo, quien tiene una relación personal especial con el nuevo entrenador, ha reconocido que "hacía muchos años que queríamos que fuera nuestro entrenador". "Necesitábamos este capitán de barco y creo que es el paso decisivo que necesitamos para volver al lugar que merece el club en Europa", ha manifestado antes de asegurar que "queremos darle las herramientas para que pueda realizar el buen trabajo que ha hecho en Portugal en los últimos años".