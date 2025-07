Ricard Ares: "Llevar este escudo en el pecho nos exige luchar por ganar todas las competiciones"

El regreso de la Ok Liga y la Ok Liga Iberdrola 2025/2026 está cada vez más cerca. Este martes ha tenido lugar en el Auditorio de Prensa Ibérica del Hospitalet del Llobregat el sorteo del calendario de las principales competiciones del territorio, entre las que destacaron la Ok Liga y la Supercopa masculina y femenina.

El acto contó con la presencia de representantes de la Federación, Prensa Ibérica y los principales clubes catalanes que explicaron a SPORT sus primeras impresiones sobre el calendario y las expectativas para la próxima temporada.

Ricard Ares, a por todas con el Barça

El Barça, vigente campeón de la OK Liga masculina, se estrenará frente al Igualada en el duelo más destacado de la jornada 1 de la competición. Su técnico, Ricard Ares, quien se convirtió en nuevo entrenador del conjunto azulgrana el pasado julio, destacó "la exigencia de un sorteo que nos ha cruzado con rivales muy potentes en un inicio muy fuerte. Deberemos prepararnos bien durante la pretemporada para afrontar estos partidos al máximo nivel".

Los entrenadores de Igualada y Barça con las bolas del sorteo / Dani Barbeito

"Llevar este escudo en el pecho nos exige luchar por ganar todas las competiciones en las que participemos. Nos vamos a preparar para eso", añadió el técnico de Bilbao, que también deberá afrontar un partido muy exigente en las semifinales de la Supercopa frente al Liceo.

El Igualada y un estreno que nadie quería

Por su parte, Marc Muntané, técnico del Igualada, el equipo que se medirá al vigente campeón en la jornada inaugural de la competición destacó que "nos ha tocado el rival que no quería nadie, pero en una Liga juegas contra todos y, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a ellos. Todos los equipos son complicados y vamos a intentar competir como hacemos siempre para quedar lo más arriba posible".

El capitán del Igualada recoge la copa. / XAVI GARCIA

Sobre sus expectativas para el próximo curso, Muntané, que viene de coronarse campeón de la WSE Cup por segundo año consecutivo, apuntó que "intentaremos mejorar lo que podamos respecto la temporada pasada y competir cada partido, que es lo que se nos exige".

El Pons Lleida quiere volver a hacer historia

Otro de los representantes de los equipos catalanes presentes en el Auditori de Prensa Ibérica fue Edu Amat, técnico del Pons Lleida que ha renovado hasta 2027 con el conjunto leridano tras llegar a la primera final de Copa del Rey en la historia de la entidad. Su debut será frente al Noia Freixenet, el representante nacional que más lejos llegó en la WSE Champions League, cayendo en semifinales por 3-1 frente al campeón: El Barcelos.

Amat declaró que "los inicios son complicados para los equipos que tenemos cambios. Será un partido complicado, pero vamos con la idea de ganar. Los resultados y los objetivos tenemos que hablarlos en el vestidor, aunque es clave mantener la mentalidad de los últimos años para seguir creciendo y poder hacer un nuevo año histórico".

Vuelve la emoción de la OK Liga Iberdrola

Por otro lado, también se definió el calendario de la categoría reina femenina y la Supercopa. En el evento estuvo presenta la entrenadora del Martinelia Manlleu, Maria Díez, quien comenzará una nueva etapa como entrenadora y debutará en la Liga frente al Sant Cugat, octavas clasificadas durante la temporada pasada.

Díez señaló que empezarán el año ante "un rival que luchará por lo mismo que nosotras. Será difícil, como todos los partidos de la competición, pero esperamos empezar sumando. Sería muy positivo para el equipo y también para mí".

"De cara al próximo año no nos proponemos ganar la Liga, ni la Copa, ni la Champions. Queremos competir y seremos un equipo muy agresivo. Nos gustaría que la gente volviera a engancharse al hockey en Manlleu y volviera a llenar las gradas", sentenció la técnica catalana.

El Palau afronta el año como campeón de Europa

Por su parte, la jugadora del Generali HC Palau, Anna Casarramona, quien se coronó campeona de Europa la última temporada frente al Telecable HC, ganador de la OK Liga, (0-1) habló, precisamente, sobre el conjunto de Gijón que será su rival en la Supercopa: "Es un equipo con cambios, igual que nosotras. Sabemos que es principio de temporada, pero vamos con mucha ilusión y ganas".

Sobre las expectativas del vigente campeón de Europa, Casarramona apuntó que "tenemos muchas ganas de ser un equipo muy competitivo y estar arriba del todo. Creo que tenemos que centrarnos en crecer y unir las nuevas piezas con el nuevo staff", sentenció.