Remontada exprés para seguir creyendo en la Champions

El Barça sigue vivo en la WSE Champions League después de conseguir un milagroso empate contra el Porto en el Palau Blaugrana (3-3). Los azulgranas remontaron un partido que tenían perdido a falta de ocho minutos y, a pesar de que el empate no les sirve a los de David Cáceres, consiguen salvar los muebles tras no perder contra los portugueses. Todo por decidir en las tres jornadas restantes del Grupo A de la competición europea.

Barça - Porto (hockey patines, Champions League), 30/01/2025 WSE CHAMPIONS LEAGUE FCB 3 3 PORTO Alineaciones BARÇA, 3 (1+2): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart (1), Xavier Barroso, Marc Grau, Eloi Cervera - cinco inicial-, Sergi Fernández (p), Matías José Pascual, Pablo Álvarez, Ferran Font (2), Sergi Llorca. PORTO, 3 (1+2): Xavier Mailan (p.), Eduard Alsina, Carlo Di Benedetto (2), Gonçalo Alves, Helder Nunes - cinco inicial-, Leonardo Pais (p.), Tomás Santos, Ezequiel Mena (1) y Diogo Barata.

Era un partido de vital importancia el que encaraban Barça y Porto en el Palau Blaugrana. A tres jornadas del final de la fase de grupos, ambos equipos -llamados a liderar el grupo A- están peleando para no quedar fuera del corte de los cuartos de final. La cita cobraba tintes de noche europea de las grandes para los blaugrana, que contaron con el apoyo del Palau en todo momento para no fallar contra los portugueses.

Mucho en juego

Los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos; se notaba que había mucho en juego y ninguno de los dos quería cometer errores desde el principio. El Barça acumulaba más bola, aunque no asumía excesivos riesgos temerosos del enorme talento de los portugueses en sobre la pista.

Barça-Porto, séptima jornada de la WSE Champions League / Javi Ferrándiz

El partido se aceleró pasado el ecuador del primer tiempo. Ferran Font, con una espléndida definición, abrió el marcador para el Barça que conseguía lo más complicado en el partido (1-0). Sin embargo, la alegría duró veinte segundos cronometrados; Mena ponía la bola para que Carlo di Benedetto perforase la portería de Carles Grau (1-1).

El intercambio de golpes pareció sentarle mejor al Porto que al Barça, ya que los Dragones empezaron a acumular ocasiones llevando la voz cantante del partido. El partido llegó con empate en el marcador, aunque mejores sensaciones para los portugueses en el tramo final.

La salida de vestuarios confirmó los peores presagios para el Barça; el Porto le dio la vuelta al partido a los 43 segundos de la reanudación con una nueva gran definición de Carlo di Benedetto que, tras robar en defensa, completó una gran jugada en solitario para batir de nuevo a Carles Grau (1-2). Las desgracias iban a venir acompañadas para los de David Cáceres, ya que Ezequiel Mena culminó una contra poniendo más tierra de por medio hacia la victoria (1-3).

El Porto aguantaba con sus armas atrás, aunque el Barça no había dicho su última palabra. De nuevo Ferran Font, esta vez con un magnífico lanzamiento desde lejos, recortaba distancias para los azulgranas que creía en el milagro (2-3). El Palau Blaugrana se echó encima para buscar la remontada y el equipo respondió. Una enorme triangulación acabó en una definición magistral de Ignacio Alabart que dejaba a un Barça crecido en busca de la victoria final (3-3). Sin embargo, el tanto final no terminó llegando y el reparto de puntos no favorece a nadie, pero es mucho mejor que una derrota.