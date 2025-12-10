Remontada de carácter culé en Les Comes

El Barça cerró su último compromiso de la WSE Champions League 2025 con una victoria de enorme mérito. El conjunto de Ricard Ares levantó un 2-0 adverso ante un Igualada intenso y competitivo, y acabó llevándose tres puntos capitales gracias a los goles de Sergi Llorca, Xavi Barroso e Ignacio Alabart. Con este triunfo, los azulgranas alcanzan los siete puntos de nueve posibles y se marchan al parón navideño con plena confianza en su trayectoria europea.

Igualada Rigat HC - Barça 10/12 WSE Champions League IGU 2 3 BAR Alineaciones Igualada Rigat HC Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Roger Bars, Marc Carol -cinco inicial- Biel Llanes, Marc González, Alex Cardil, Miguel Cañadillas, Ferran Busquets. Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Xavier Barroso, Marc Grau, Sergi Llorca -cinco inicial- Carles Grau, Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonès, Eloi Cervera.

El duelo arrancó con equilibrio, pero fueron los igualadinos quienes golpearon primero. En el minuto 4, Marc Carol desvió un lanzamiento del exazulgrana Matías Pascual y sorprendió a Sergi Fernández (1-0). La reacción culé llegó pronto, con Xavi Barroso protagonizando las ocasiones más claras, incluido un penalti detenido por un inspirado Arnau Martínez. El partido se tensó aún más tras la primera tarjeta azul a Ferran Font, aunque los locales no aprovecharon la superioridad.

La insistencia local tuvo premio en el 20', cuando Roger Bars convirtió un penalti para ampliar distancias (2-0). Aun así, el Barça no se descompuso. Tras un nuevo penalti detenido por el guardameta igualadino (esta vez a Pablo Álvarez), Sergi Llorca clavó un misil a la escuadra desde media distancia (2-1, min 24). La primera parte terminó con el Barça acorralado por la segunda azul a Font, condicionando la reanudación.

Un segundo tiempo frenético y lleno de alternativas

En la vuelta, el Barça resistió otra inferioridad y, ya con cinco efectivos en pista, el choque entró en un ritmo trepidante. Ocasiones en ambas porterías, otro penalti para los culers y otra intervención decisiva de Arnau Martínez ante Barroso. La igualdad seguía bloqueada.

La recompensa llegó finalmente. Barroso puso el 2-2 con un disparo lejano pegado al palo (min 41), y solo un minuto después Alabart culminó un contragolpe perfecto tras una asistencia de Font (2-3). El Barça volteaba el marcador en apenas dos latidos.

El Igualada respondió con todo en los instantes finales. Sergi Fernández sostuvo al equipo con dos paradas cruciales y, en la última acción, el travesaño evitó el empate tras el disparo de Cañadillas. El Barça cerró así un triunfo de enorme valor en Les Comes.

El próximo domingo 14 de diciembre, a las 12:00 h, el Barça recibirá al Cerdanyola en el Palau Blaugrana en la jornada 12 de la OK Liga, último encuentro del año para los de Ricard Ares.