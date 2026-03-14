La remontada del Barça se frena en el Palau con unas dolorosas tablas

Dos días después de imponerse al Igualada Rigat en la WSE Champions League por 4-1, el Barça dio la de cal en el Palau ante un excelente Pons Lleida (4-4) y ve cómo se aleja su objetivo de dar caza al Liceo al frente de la OK Liga. Los azulgranas son segundos en solitario con 48 puntos, uno más que los arlequinados (visitan este domingo al Reus Deportiu) y a cuatro de los coruñeses, que reciben al Noia Freixenet.

Barça - Pons Lleida (hockey patines, OK Liga), 14/03/2026 OK LIGA BAR 4 4 LLE Alineaciones BARÇA, 4 (3+1): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart (1), Eloi Cervera, Sergi Llorca (1), Pablo Álvarez -cinco inicial-, Ferran Font, Sergi Aragonès (1), Marc Grau (1) y Àlex Ortigosa. PONS LLEIDA, 4 (1+3): Xavi Bosch (p.), Antonio Miguélez, Jordi Badia, Sebas Moncusí (2), Fabrizio Ciocale (1) -cinco inicial-, Martí Gabarró (1. f.d.), Darío Jiménez y Sergi Duch.

Una pena, ya que el equipo que dirige Ricard Ares parecía tener el partido controlado con el 4-2 en los albores de la segunda parte, pero no acabó bien frente a un rival en el que fue baja de última hora Nico Ojeda, el goleador argentino que fichó el club blaugrana el pasado verano y que juega cedido en Lleida. Y no lo tendrá fácil para incorporarse al Barça el curso que viene, pese a ser el máximo realizador liguero con 22 goles. Cosas difíciles de entender.

El otro punto negativo del empate es el bajón de moral que supone para un conjunto barcelonista que afronta la semana que viene el reto de la Copa del Rey con un complicado duelo de cuartos de final el viernes frente al Noia Freixenet a las 20.45 horas... en el Pavelló Olímpic de l’Ateneu Agrícola. Sí, contra los anfitriones, que son sextos en la OK Liga con 37 puntos y que ya fueron verdugos el año pasado a las primeras de cambio en esta competición.

El Barça encaraba el choque con la buena noticia del alta médica de Sergi Aragonès, por lo que Ricard Ares tenía a su disposición a toda la plantilla tras recuperar recientemente a Pablo Álvarez. El gallego Ignacio Alabart, quizá el gran líder del equipo, abrió el marcador a los 96 segundos de juego en una cabalgada por la derecha, pero Sebas Moncusí empató en el 7' en un excelente encuentro a nivel personal.

Sin excesivas ocasiones, Sergi Llorca y Ferran Font no lograron adelantar otra vez a los locales. Poco a poco, el dominio barcelonista iba en aumento y Aragonès celebró su recuperación con el 2-1 en una contra tras un precioso quiebro ante Xavi Bosch en el 18' y tan solo 23 segundos después fue Sergi Llorca el que estableció el 1-3 con el que se llegó al descanso.

El principal problema era que cuatro faltas seguidas habían elevado la cuenta local a ocho por las cinco leridanas. La segunda parte empezó con un gol de Fabrizio Ciocale en el 28' al que respondió Marc Grau para establecer el 4-2 apenas 16 segundos después. Era el momento del Barça, pero el equipo no lo supo aprovechar y lo pagó caro.

De hecho, la alegría duró poco más de dos minutos, ya que Sebas Moncusí estableció el 4-3 en el 30' y la décima infracción local derivó en el 4-4 que anotó Martí Gabarró de falta directa y que a la postre sería definitivo. No tardaría en llegar la décima falta visitante, pero esta vez Alabart no pudo con Xavi Bosch y así se abría otra cuenta hasta la decimoquinta.

El Barça lo intentó más que un ordenado rival que dejó una gran imagen en el Palau y nunca perdió la cara con las contras. Los últimos seis minutos fueron un juego de nervios, ya que ambos equipos tenían 14 faltas y se debatían entre elevar la presión para robar la bola y bajarla para reducir el peligro de una hipotética directa. El marcador no se movió y lo celebró el Liceo.