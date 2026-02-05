El Porto se toma la revancha ante el Barça y recupera el liderato de la Champions

El Porto se cobró su revancha particular con una sólida victoria en el Palau Blaugrana contra el Barça que, por primera vez esta temporada se quedó sin marcar. Con una defensa trabajada y dos goles en la primera mitad, el conjunto de Paulo Freitas consiguió su objetivo y recuperó el liderato del Grupo A de la WSE Champions que había perdido en favor de los azulgranas en la última jornada.

Barça - Porto (WSE Champions) WSE Champions BAR 0 2 POR Alineaciones Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Marc Grau y Sergi Llorca - cinco inicial - Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonés y Eloi Cervera. Porto Xavier Malian, Edu Lamas, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves y Helder Nunes - cinco inicial- Telmo Sousa, Mena, Soares y Pol Manrubia.

Con una de las mejores entradas de la temporada (2.167 espectadores) el Palau recibió a los dos favoritos del Grupo A. Uno de los duelos marcados en rojo en el calendario que llegaba después de la victoria azulgrana en Oporto (3-5) que dio el liderato a los de Ricard Ares en detrimento de los portugueses.

Sergi Llorca, en una acción de partido / Gorka Urresola Elvira

Con los deberes aprendidos tras el partido en casa, el Porto se plantó en el parquet del Palau con una sólida defensa comandada por Edu Lamas. Un muro difícil de derribar para el Barça que, pese a intentar una y otra vez batir a Xavi Malian, no consiguió el objetivo. Mientras, el combinado de Paulo Freitas se iba haciendo poco a poco con el dominio del duelo.

Rafa Costa, tras una larga jugada, encontró ángulo para abrir el marcador con un disparo lejano desde la frontal tras diez minutos de encuentro. El gol dio paso a un partido de ida y vuelta, sin un dominador claro y sin demasiadas ocasiones claras, más allá de algun acercamiento de Alabart y Eloi Cervera.

Sergi Fernández, con una doble intervención ante Hélder Nunes, salvó el que podría haber sido el segundo del Porto. Mena tuvo de nuevo la oportunidad en su stick ya en el tramo final pero, de nuevo, el meta azulgrana, metió una mano milagrosa para evitar el tanto.

Los jugadores del Porto celebran un gol / Gorka Urresola Elvira

No pudo hacer nada en la siguiente jugada, en la que el mismo Mena rompió el 2-1 posicional para colarse en el área y ampliar la renta de los portugueses.

Primer partido sin goles

El guion de la segunda parte se mantuvo en la misma línea aunque Ferran Font tuvo una ocasión clara en los primeros compases que Malart se encargó de despejar. Cinco minutos después llegaba la siguiente ocasión, con un penalti sobre Marc Grau. Una acción que no logró transformar Xavi Barroso, que lo intentó con un lanzamiento seco que no sorprendió a Malian.

Con el paso de los minutos el Porto se hizo cada vez más fuerte sobre el parquet, apostando un poco más si cabe por la defensa. El planteamiento desesperó a un Barça que intentó de todas las maneras posibles batir los dominios de Malian, todas ellas sin éxito.

Tras el doble enfrentamiento con el Porto, el próximo compromiso europeo del Barça será la visita al St. Omer el próximo 26 de febrero (20.00 horas), en un duelo a priori de menor exigencia ante el colista del grupo A.