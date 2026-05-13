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El 'plan' del Barça para atacar el último título en juego de la temporada

El combinado que dirige Ricard Ares arranca este sábado ante el Noia el play-off por el título de la OKLiga

La plantilla azulgrana tras una sesión de entrenamiento

La plantilla azulgrana tras una sesión de entrenamiento / Valentí Enrich / SPO

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Barça arranca este sábado (16:45 horas) en un duelo contra el Noia Freixenet el asalto a la OK Liga, el último título en juego de la temporada 2025/2026.

Los azulgranas han vuelto este miércoles a la actividad después de dos jornadas de descanso para recuperarse de la Final a 8 de la WSE Champions que se disputó la pasada semana en Coimbra. El combinado que dirige Ricard Ares, tras superar al Sporting en cuartos y al Benfica en semifinales perdió el domingo la final ante el Porto.

PREVIA HOCKEY FINAL A 8 EN COIMBRA. FOTO: VALENTI ENRICH

Ricard Ares da instrucciones a sus jugadores / Valentí Enrich / SPO

El Barça afronta el play-off por el título tras ser segundo de la fase regular de la liga. Por primera vez en 13 años los azulgranas no pudieron finalizar en la primera plaza, que fue para el Liceo por mejor 'gol average', después de terminar ambos con 60 puntos en el casillero.

El primer rival del Barça en esta primera eliminatoria al mejor de cinco partidos será el Noia Freixenet en un duelo que replica los cuartos de final de la Copa del Rey. Entonces los azulgranas se impusieron por un contundente 4-0 aunque cayeron en semifinales ante el Calafell en la ronda de penaltis.

Cuadro del play off de la OKLiga

Cuadro del play off de la OKLiga / OKLiga

Por el mismo lado del cuadro que el Barça quedaron enmarcados Igualada y Voltregà, que se enfrentarán por un puesto en semifinales. Por la otra parte, el campeón de la fase regular, el Liceo, se medirá al Lleida, mientras que Calafell y Reus buscarán el otro billete en juego.

Efectivos en duda

A partir de este miércoles, Ares ha programado sesiones de entrenamientos diarias hasta el sábado, el día del primer partido de la serie de cuartos contra el Noia. Las jornadas servirán además para evaluar el estado físico de la plantilla después del esfuerzo realizado durante los tres partidos de la Final a 8.

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Entre los jugadores tocados se encuentra Xavi Barroso, que disputó minutos de forma dosificada en Coimbra. Su disponibilidad estará marcada por la evolución durante los próximos días. El otro jugador en duda es Sergi Llorca, con problemas en un hombro a causa de un golpe en la final contra el Porto.

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