Panadero tendrá su lugar de honor en el Palau

El mítico dorsal '9' de Sergi Panadero se convertirá en un símbolo del Palau Blaugrana al lado de otros grandes nombres que han hecho historia en el Barça. La de 'Pana' se une a la de otros dos históricos de la sección de hockey patines, el '1' de Aitor Egurrola y el '21' de Beto Borregán que ya lucen en un lugar destacado del feudo azulgrana.

El acto de homenaje, según informó el club, tendrá lugar justo después del primer partido de los cuartos de final del play-off de la OK Liga, previsto para el fin de semana del 17-18 de mayo. Los azulgranas, que firmaron la primera plaza de la fase regular de forma matemática hace varias semanas, deberán esperar aún para conocer a su primer rival, con dos jornadas todavía por delante.

Panadero puso fin la temporada pasada a una extensa trayectoria en el Barça, con 21 temporadas vistiendo la camiseta azulgrana y hasta 68 títulos en su palmarés, entre los que destacan 18 OK Ligas, 8 WSE Champions League, 11 Copas del Rey, 5 Copas Intercontinentales, 8 Copas Continentales, 13 Supercopas de España, 4 Ligas Catalanas y 1 Copa de la CERS (actual WSE Europe Cup).

Un sueño hecho realidad

"Es un sueño hecho realidad que desde el club, encabezados por el presidente Joan Laporta, hayan pensado que mi camiseta debía estar colgada en el Palau", explicó 'Pana' en declaraciones difundidas por los medios oficiales del Barça. "Es un honor, un orgullo y me llena de satisfacción que se reconozcan todos los años que he estado en el Club y toda la implicación que he intentado aportar desde el primer día vistiendo esta camiseta", continuó el ya exjugador, que continúa vinculado a la entidad como coordinador del Barça Genuine.

"Entrar en el Palau siempre es especial y siempre tienes un poco de cosquillas y te vienen un montón de pensamientos y vivencias que has vivido aquí dentro. Me hace especial ilusión que mis hijos puedan disfrutar de un día especial para mí y que sepan que su padre durante muchos años fue jugador de hockey y le reconocieron el trabajo colgándole la camiseta", explicó el exjugador, que es uno de los habituales en las gradas del Palau durante los partidos del Barça.

Su trayectoria ha convertido a Panadero en una leyenda, siendo el segundo jugador de la sección más laureado, solo detrás de otro mítico como Aitor Egurrola. En el global del club, se sitúa entre los cinco jugadores con más títulos en sus vitrinas.

El '9' ya recibió un homenaje en el último partido del curso pasado, compartido con el técnico Edu Castro, Pau Bargalló y Joao Rodrigues. Todos ellos pusieron fin a una de las épocas doradas de la sección y fueron despedidos sobre el parquet, antes de poner rumbo a sus nuevos destinos.