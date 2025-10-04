Pablo Álvarez, trasladado al hospital por un bolazo en la cara

Pablo Álvarez ha dado el susto este viernes en el Mundial de Clubes tras recibir el impacto de la bola en la cara. El jugador argentino del Barça, que se encontraba en pista en ese momento, fue atendido de inmediato por los servicios médicos del club, aunque terminó siendo trasladado al hospital por protocolo donde será examinado en las próximas horas.

El argentino se encontraba disputando la tercera y última jornada de la competición intercontinental contra el Sporting Club de Portugal cuando recibió el impacto de la bola en su cara. Pablo intentó rematar un pase al segundo palo, pero con la poca suerte de que terminó desviándose en su rostro. Cabe recordar que se trata de una acción que puede ser muy peligrosa en deportes como el hockey patines o sobre hielo, algo que quedó demostrado en los minutos consiguientes.

Trasladado al hospital

Pablo quedó tendido cerca de la portería rival ante las señales de alarmas de los jugadores, que reclamaron la atención médica cuanto antes. El argentino recibió los cuidados del cuerpo médico, aunque finalmente terminó siendo trasladado al hospital por protocolo. Como ha informado el club azulgrana, Pablo se encuentra consciente y será examinado en las próximas horas.

El Barça llegaba este viernes a la tercera y última jornada del Mundial de Clubes que se disputa en San Juan estos días. Los azulgranas necesitaban la victoria para evitar al Barcelo en semifinales este sábado, algo que, por ahora, conseguirían con el resultado favorable para los de Ricardo Ares al descanso (1-2). Se trata además de un torneo especial para el argentino, que se crió en Argentina y es uno de los jugadores más importantes de la historia del país.