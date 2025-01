Pablo Álvarez: "Ojalá podamos cumplir el sueño de volver a ganar una Champions"

El Barça arranca este miércoles (20.30 horas) su participación en la WSE Champions League 2024, uno de los grandes objetivos del curso para el nuevo proyecto de David Cáceres. El título europeo se resiste desde la temporada 2017/2018 y en esta edición que estrena formato, el combinado azulgrana buscará repetir esa gesta.

En la plantilla actual hay cinco jugadores que vivieron esa última Champions, entre ellos Pablo Álvarez. El veterano jugador argentino, tras un paso por Portugal, ha vuelto este curso al club azulgrana en el que militó durante diez temporadas, entre 2011 y 2021. En la previa del debut europeo, analizó con Sport las opciones en la competición y sus objetivos en su regreso a Barcelona.

¿Qué principales diferencias te has encontrado tanto a nivel personal como profesional en tu vuelta al club?

Estoy muy contento por regresar otra vez al Barça. Siempre digo que ha sido el club donde mejor y más tiempo he estado y donde he sido muy feliz, lo he ganado todo aquí. Vine como una promesa de muy jovencito y se convirtieron en 10 años y ahora vuelvo como veterano, con otra perspectiva, pero siempre con la misma ilusión, las mismas ganas de aportar que cuando llegué siendo jovencito. Ahora traigo la veteranía, la experiencia y estoy contento con el equipo que hay. Ahora hay una mezcla de los jóvenes con los veteranos. Hay que buscar el balance para que sea el equipo perfecto.

En la anterior etapa fueron 10 años, 31 títulos y te marchaste como el máximo goleador histórico de la OKLiga con 551 goles. ¿De esta nueva etapa qué esperas?

Uno siempre tiene ganas de todo. Soy muy competitivo y me encantaría ampliar ese récord. Pero sobre todo el objetivo principal es disfrutar cada momento, cada entrenamiento. Sé que son los últimos años y trato de disfrutar al máximo con mis compañeros de este maravilloso club y tratar de aportar títulos al Barça. Y si puede ser con goles, por supuesto, me alegraré mucho más.

¿Te planteas algo más allá de los dos años de contrato firmados?

No, de momento es lo que hay y ya está. No miro nada más. No me he planteado otra cosa tampoco. Estoy feliz con estar de vuelta acá en casa y no solo por mí, sino por mi familia. Ya después del futuro se verá.

Eres argentino, donde el hockey es casi una religión y vienes de la potente liga portuguesa. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia con la liga española? ¿Por qué crees que ha perdido ese punt de los últimos años España?

Creo que está clarísimo. Ya todos lo dicen y comparto también esa opinión. Supongo que el dinero atrae mucho y creo que es el factor principal. Se están llevando todos los jugadores que destacan aquí y allí tienen muchísimos equipos muy fuertes. Y creo que es lo principal para que la liga española haya quedado por debajo, si bien siguen estando los grandes equipos.

Otra diferencia es que España se trabaja muy bien la base. Hay muchísimos niños que tienen muchísima proyección y ojalá que se puedan quedar aquí para que España vuelva a seguir siendo una potencia del hockey.

¿A nivel de afición qué crees que faltaría?

El hockey portugués es muy pasional, es lo más parecido a Argentina, y se vive muchísimo. Transmiten esa pasión no solo por el fútbol, sino también al resto de modalidades. Y eso hace mucho. Ojalá, que aquí todos los equipos puedan tener algún día esa hinchada, aunque nosotros tenemos los nuestros también, como Sang Culé o la Penya Meritxell, gente que siempre nos ha acompañado, y muchísima afición. Ojalá que nos puedan acompañar, sobre todo ahora, en todo lo que viene en estos partidos de Champions. Y el miércoles tenemos uno. Ojalá que podamos llenar el Palau.

Eres uno de los pocos jugadores de la primera plantilla junto a Sergi Fernández, Alabart, Barroso y Pascual, que sabe lo que es ganar la Champions con el Barça ¿qué consejos les das, sobre todo, a los más jóvenes?

Es una competición muy dura, pero también es una de las más bonitas de jugar. Creo que todos los equipos aspiran y les encantaría ganar la Champions. Pero son solo partidos. Solamente si están acá en el Barça es por algo. Es porque lo valen y solamente tienen que ser ellos mismos y darlo todo.

Son competiciones que no te permiten errores y los equipos con los que te enfrentas son top mundial así que el nivel es totalmente distinto a lo que están acostumbrados a jugar aquí en España.

Pablo Álvarez confía en poder ayudar al equipo / Valentí Enrich

¿Cómo se está viviendo estos días previos al debut en Champions?

Hemos jugado ahora el fin de semana y vamos partido a partido sin descentrarnos. Hemos tenido solo un día de descanso, dos de entreno y el miércoles ya jugamos, así que hemos tenido poco tiempo de esta preparación para el primer partido. Pero las ganas están ahí. Estamos todos muy ansiosos, muy contentos porque es una competición muy bonita en la que a cualquier jugador de hockey le gustaría estar. Así que es un privilegio y hay que valorarlo y darlo todo.

Empieza esta temporada un nuevo formato en la Champions. ¿Crees que os puede beneficiar?

A mí en especial me gusta. Son dos grupos de seis en los que vamos a jugar diez partidos, todo ellos muy buenos, con equipos de primer nivel, por lo que creo que nos va a beneficiar mucho tener estos test con ellos para que cuando llegue el final de temporada estemos más rodados y sepamos a qué nos enfrentamos.

¿Qué destacarías de vuestros rivales en la fase de grupos?

Creo que nos ha tocado un grupo muy fuerte, no hay ninguno más asequible que otro. Tenemos dos equipazos de la liga española, el Reus y el Noia. De Portugal, tanto el Porto como el Barcelos son equipos que tienen unas plantillas espectaculares. Y el St-Omer es el campeón de Francia. Sé que tienen a Balmaceda, que es un compatriota argentino y que está haciendo muy buen papel en Francia. Y también será muy difícil.

No hay un equipo sea fácil, va a ser muy competitivo y por eso están en el grupo.

¿Te atreves a dar un favorito?

No me gusta hablar de favoritos. Solo nos centramos en nosotros, en nuestro objetivo. Para el Barça, para el equipo, el club que es, todas las competiciones son primordiales pero esta es especial. Desde 2018 no se gana una Champions y hace ilusión. Así que ojalá que empecemos con buen pie el miércoles y podamos cumplir el sueño, que es volver a ganar una Champions.

Sois líderes de la OKLiga como habitualmente. ¿Es la Champions el gran objetivo de la temporada?

Sabemos el peso que tiene y que desde el 2018 que no se consigue. Hace muchísima ilusión, pero todas las competiciones son difíciles. Son trofeos y aspiramos siempre a ganar lo máximo que podamos en la temporada.