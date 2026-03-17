Pablo Álvarez, un emblema del Barça, anuncia su retirada: "Nunca me habría imaginado llegar hasta aquí"

El final de la temporada 2025/2026 marcará para la sección de hockey del Barça el final de una etapa con dos bajas importantes en el equipo. Los veteranos Sergi Fernández y Pablo Álvarez dejarán la disciplina azulgrana al final de este curso dejando su huella en una entidad con la que lo han ganado todo.

En el caso de Pablo Álvarez, que cumplirá 40 años el próximo mes de septiembre, el final de la temporada marcará también el punto final a su carrera profesional, tal y como él mismo explicó en una entrevista a los medios del club en la previa de la Copa del Rey que se disputa este fin de semana.

"Creo que nadie está preparado para dar este tipo de noticias. Es el momento de dar un paso al lado, dejar que los jóvenes sigan creciendo y dedicarme a otras cosas", explicó el azulgrana, para quien "es momento de recuperar tiempo perdido, de volver a mi país, a Argentina, a San Juan, y estar con mi familia".

Para el sanjuaneño, la decisión de colgar el stick ha llegado de forma natural, aunque era algo que "no tenía pensado". "Es una decisión muy difícil. Hace un par de semanas que la tomé e incluso tenía pensado seguir jugando algunos años más, porque físicamente me encuentro bien". "Han sido un conjunto de situaciones y, al final, he optado por priorizar a la familia y recuperar ese tiempo", explicó.

Pablo Álvarez es "consciente de que es una decisión complicada, porque nadie está preparado para esto", pero" estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir disfrutando del tiempo que me queda aquí antes de retirarme".

Un sueño cumplido

A sus 39 años, Pablo se marcha con la satisfacción de haber alcanzando sus metas. "Jugar en el Barça es un sueño para cualquier deportista. Yo nunca me habría imaginado llegar aquí", aseguró el argentino.

"Siempre digo que, de pequeño, simplemente jugaba y disfrutaba de cada etapa. Todo se ha ido dando gracias al trabajo y al sacrificio. Una vez aquí descubrí un club maravilloso, no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel humano. He tenido la suerte de estar con grandes compañeros, con un gran staff y con mucha gente del club que es increíble", valoró.

Su trayectoria en el Barça se ha dado en dos fases, la primera de diez temporadas (2011-2021) y la segunda de dos 2024-2026). "Siempre digo que acabo volviendo aquí porque es donde he sido más feliz. Es mi casa. Tengo mucho cariño por este club y siempre lo llevaré en el corazón", aseguró.

La Copa del Rey, primer reto

Tras el anuncio de su retirada, el primer reto que tiene por delante el azulgrana llegará este mismo jueves con las semifinales de la Copa del Rey de hockey. El Barça debuta ante el Noia Freixenet, anfitrión del torneo y su verdugo el curso pasado.

Un duelo al que los azulgranas llegan con ganas de revancha, "no solo por lo que pasó el año pasado en esta competición, sino también por algunos partidos recientes en su pabellón". Para el propio Álvaro será también la oportunidad de ampliar su ya extenso palmarés. "Considero que he ganado muchos títulos y me siento muy afortunado por todo lo que he conseguido, pero sigo siendo ambicioso y me encantaría poder ampliar el palmarés", afirmó.

Sobre el día de sus despedida, prefiere no pensar en ello, pero siente que "sería muy bonito poder hacerlo aquí, en el Palau, con el pabellón lleno y compartiéndolo con toda la gente".