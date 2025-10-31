Pablo Álvarez, a 600 con el Barça

El Barça está de celebración. Después de un intenso mes y medio con el Mundial de Clubes y los compromisos de OK Liga de por medio, la competición ha dado una tregua a la sección con una semana completa entre partidos que el equipo aprovechó para conmemorar una cifra histórica de Pablo Álvarez. El 'killer' de San Juan, en su duodécima temporada en el club, ha firmado la cifra de 600 goles como azulgrana, contando todas las competiciones (OK Liga, Champions, Copa, Supercopa de España, Continental, Intercontinental y Liga Catalana).

"Estoy muy feliz, ni en el mejor de los sueños me hubiera imaginado poder llegar a esa cifra", afirmó Pablo Álvarez en declaraciones a los medios del club. "Es un orgullo poder marcar cada gol, como decía Carlitos López, goles son amores y es nuestro trabajo. Cada vez que podemos hacer un gol, es una satisfacción enorme y también lo pasamos mal cuando no tenemos una buena racha", apuntó.

Pablo Álvarez llegó al Barça en la temporada 2011/2012 procedente del Liceo gallego y durante diez cursos desempeñó su faceta goleadora en Barcelona antes de poner rumbo a la liga portuguesa en 2021, de la mano del Benfica. En 2024 regresó a la disciplina azulgrana donde en esta temporada y media ha continuado aumentando su renta goleadora.

Registros de 'killer' en liga

El pasado 16 de octubre, en el Clàssic de la OK Liga, el argentino firmó el segundo gol de la victoria azulgrana contra el Reus (2-4), su tercero en liga, para alcanzar los 600 goles con el Barça, una cifra que podría replicar próximamente en la OK Liga. Y es que entre Barça y Liceo, Pablo Álvarez ha anotado 596 tantos (424 como azulgrana y 172 con los gallegos), por lo que solo necesita cuatro más para sumar también 600.

De hecho en la competición doméstica, el #7 azulgrana cuenta con registros históricos como los 56 goles de la temporada 2013/14, por ejemplo, récord en ese momento. En la 2018/19, se convirtió en el máximo goleador histórico de la OK Liga, superando entonces los 448 goles de Raül Marín.

Registro de los goles de Pablo Álvarez / FCB

El curso pasado, Pablo Álvarez fue el máximo goleador azulgrana en la OK Liga con 26 dianas, por las 25 de Ferran Font y a solo seis del máximo anotador de la campaña, el jugador del Voltregà, Alex Rodríguez Dalmau (32).

Además de los 424 goles en liga, el de San Juan acumula 81 en Champions, otros 30 en Copa, 23 en Supercopa, 27 en la Lliga Catalana y 10 en la Intercontinental (actual Mundial de Clubes), los 4 últimos en la edición de 2025 disputada hace unas semanas en San Juan, tierra natal del goleador. Su cuenta pudo ser mayor pero sufrió una fractura nasal durante el último partido de la fase de grupos y no pudo participar en las semifinales y la final.

Nueva jornada de liga

En la previa de la semana del estreno de Champions contra el Reus, el Barça visita este sábado (20.00 horas) la pista del Voltregà Movento Stern de la séptima jornada de la Ok Liga. Un duelo al que los azulgranas llegan como líderes de la OK Liga tras la victoria contra el Noia Freixenet y el empate del Liceo en casa del Sant Just en la última jornada.

"Esperamos un partido muy intenso, es una afición que realmente aprieta mucho, tiene un buen hockey", valoró Sergi Aragonès en una entrevista a SPORT. "Tenemos que estar muy concentrados en hacer las cosas bien para llevarnos el partido", apuntó al respecto el máximo goleador azulgrana en liga (seis dianas en seis jornadas). Tras un intenso mes y medio, el equipo ha tenido la semana completa para trabajar y "afrontar el partido con garantías de poder ganarlo".

Para este partido, Ricard Ares mantiene las bajas de Eloi Cervera y Marc Grau por lo que volverá a tener que completar la convocatoria con jóvenes del filial como Ortigosa, Escala o Nadal, a quienes ya ha recurrido en encuentros anteriores.