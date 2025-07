¡Oficial! Ricardo Ares será el nuevo entrenador del Barça de Hockey

El Barça y Ricardo Ares han llegado a un acuerdo para la incorporación del técnico bilbaíno en el club blaugrana hasta el 30 de junio de 2028. Ricardo, que será el nuevo entrenador del Barça para las próximas tres temporadas, se ha mostrado muy feliz en sus primeras declaraciones tras el anuncio de su nuevo reto profesional. "Es un sueño entrenar en el Barça y vengo con muchas ganas". "Soy muy ambicioso y quiero trabajar para representar los valores del Club al máximo, que es intentar conquistar todos los títulos en los que participamos", comentaba Ricardo.

Ricardo, que venía del Oporto después de dirigir el conjunto portugés durante las últimas cuatro temporadas, se ha ido de su club con grandes agradecimientos de este por todas las victorias a las que les ha llevado. “Cuatro temporadas y nueve títulos después, es el momento de la despedida”, añadía su ya exclub en un post en redes sociales. En su palmarés como entrenador destacan grandes logros como una copa de Europa, una copa Intercontinental, una continental, tres ligas y una Elite Cup. El entrenador vasco también ha comentado que esta no era la primera vez que hablaba con el Barça para formar parte del banquillo azulgrana. "Habíamos tenido alguna conversación hace un tiempo, pero no cuadró. Esta vez, pese a mi situación, se ha podido dar y estoy muy ilusionado. Como he dicho antes, es un sueño estar aquí".

El entrenador y exjugador de hockey tiene una amplia trayectoria tanto a nivel internacional como nacional. Ares se convirtió en seleccionador español femenino en 2017 y dirigió el equipo nacional durante tres años, en los que logró conseguir 2 Mundiales (2017 y 2019) y 1 Europeo (2018). Paralelamente, el técnico de Bilbao compaginó las funciones de seleccionador femenino con el cargo de segundo entrenador de la selección española masculina, con quien también logró 1 Mundial (2017) y 1 Europeo (2018). En 2019 se hizo cargo de la selección española masculina hasta que en verano de 2021 firmó para el conjunto portugués del Oporto.

Al iniciar su aventura en Barcelona también supondrá su regreso a la OK Liga. "La OK Liga cada vez es una competición más dura, por tanto, te prepara para asumir la competición europea con un registro bueno". "Y más por la calidad que el equipo tiene". Además, también se pronunció sobre colocar al Barça entre los mejores de Europa :"He tenido una muy buena experiencia en un campeonato muy exigente y tengo mucha ilusión de que el Barça vuelva a estar entre los mejores en Europa, que luche y gane todos los títulos. Para hacerlo posible, hay que trabajar y trabajar mucho. Intentar que el Barça, que es el mejor Club de Europa, lo vuelva a ser".

Ares también ha hecho una reflexión sobre cómo ve al equipo. "La plantilla está cerrada. Estoy muy contento, hay mucha calidad, tenemos las posiciones de los jugadores dobladas en cuanto a roles". "La aportación del formativo siempre ha sido muy buena. Por tanto, si hubiera alguna lesión, estamos cubiertos y creo que es un equipo de garantías absolutas para luchar por todo".

Gaby Cairo, el manager deportivo del club, también ha opinado sobre la incorporación de Ricardo en el equipo. "Hemos ido paso a paso y la incorporación de Ricard era decisiva por nuestra exigencia de querer volver a las mejores posiciones de Europa y del mundo. Es un entrenador con una experiencia dilatada, con muchísimos éxitos tanto con el Oporto como con la selección y es la pieza que nos faltaba para ser el equipo que todos queremos del hockey".

Tanto el nuevo entrenador como Cairo tienen claro que lo quiero ganar todo. "Llega con mucha exigencia y con mucho trabajo para intentar ganarlo todo. Sabe perfectamente dónde viene. Nuestro trabajo será el de proporcionarle las herramientas necesarias para que pueda desarrollar un excelente trabajo para que, entre todos, lleguemos a final de temporada, pudiendo decir que hemos hecho un trabajo espectacular y en el que hemos alcanzado los objetivos marcados", comentaba Cairo.